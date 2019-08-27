حماية_المستهلك توضح ضوابط استيراد السيارات للأفراد والمبتعثيين

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت جمعية حماية المستهلك ضوابط استيراد السيارات للأفراد والمبتعثين، لافتة إلى ضرورة التأكد من عدم تجاوزها العمر المسموح به للاستيراد.

وأشارت إلى أن ضوابط استيراد السيارات الصغيرة للأفراد ألا يتجاوز عمر السيارة 5 سنوات، وبخصوص الشاحنة والحافلة، فيجب ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات.

وأضافت أن المبتعث يستثنى من ضابط شراء السيارة، بشرط تقديم ما يثبت أن عمرها عند شرائها لا يتجاوز 5 سنوات، وأنه مبتعث للدراسة أو العمل في حينه.