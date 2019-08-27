عملية ال ( ٦ ) ساعات تنقذ يد وافد من البتر بمستشفى المؤسس بجدة

هيفاء الأمير

أنقذ فريق طبي و جراحي متخصّص بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة يد وافد في العقد الرابع من العمر من البتر ، و ذلك بعد أن حضر المصاب إلى الطوارئ و هو يعاني من قطع شبه كامل لليد اليمنى بمنشار كهربائي أثناء مزاولة عمله .

و على الفور تم إدخال المصاب فور وصوله الطوارئ إلى غرفة العمليات ، حيث أستمر وقت الجراحة نحو ( ٦ ) ساعات تقريباً ، تم خلالها إجراء عملية زراعة لليد مع إصلاح للأوتار و الكسور الناتجة عن الإصابة .

و بفضل من الله أستعاد المصاب القدرة على تحريك يده بعد أسبوعين من العملية ، و هو الآن يتمتع بصحة جيده و تم خروجه من المستشفى بعد التأكد من تماثله التام للشفاء .