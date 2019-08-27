تدريب 15 من طلاب وطالبات كلية الطب بجامعة الملك خالد في جامعة إيموري الأمريكية

أروى عبدالله

اختتمت كلية الطب بجامعة الملك خالد برنامج التدريب الصيفي الدولي لطلابها للعام الجامعي 1439 – 1440هـ والذي يأتي في سياق برنامج التدريب الصيفي الدولي لطلاب جامعة الملك خالد الذي دشن النسخة الثانية منه معالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وحظي بمتابعة مباشرة من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.

وأوضح عميد كلية الطب بالجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن محمد الحميد أنه تم من خلال البرنامج تدريب 15 طالبًا وطالبة في كلية الصحة العامة بجامعة إيموري بالولايات المتحدة الأمريكية في مدينة إتلانتا خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2019م في برنامج مكثف عن مهارات وأساسيات البحث العلمي الطبي، وأشاد الحميد بما حققه الطلاب والطالبات من مستوى متميز خلال انعقاد البرنامج، منوهًا بأهمية عقد مثل هذه البرامج للارتقاء بمستوى الطلاب والطالبات وإتاحة الفرصة لهم لتنمية مهاراتهم العلمية واكتساب الخبرات من جامعات متميزة عالميًّا.

من جانبه أشار المشرف الأكاديمي على البرنامج الدكتور علي آل سهيل إلى أن البرنامج شمل أيضًا زيارة كلية الطب بجامعة إيموري بأقسامها المختلفة، وكذلك مركز التحكم في الأمراض (CDC) والذي يعد أشهر مركز على مستوى العالم في هذ المجال.