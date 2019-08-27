الجوازات: غير مسموح بسفر العسكريين دون إذن إجازة خارجية

الخليج - واس

نفت المديرية العامة للجوازات الأنباء المتداولة بشأن السماح للعسكريين بالسفر إلى خارج البلاد دون الحصول على إذن بإجازة خارجية.

وقالت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد بهذا الشأن: “لا صحة حول ما يتم تداوله من السماح بسفر العسكريين دون إذن إجازة خارجية”.

وأضافت المديرية العامة للجوازات، أنه يشترط وجود وثيقة سفر من المرجع العسكري للسماح للعسكريين بالسفر خارج البلاد.