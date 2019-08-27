المكسيك تدخل موسوعة جينيس.. لهذا السبب!

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

تمكن 882 راقصا وراقصة من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأداء أكبر رقصة فلكلورية في العالم، وذلك بمدينة غوادالاخارا المكسيكية في إطار فعاليات ملتقى دولي للموسيقى، والرقص الشعبي.



وبحلات تقليدية مفعمة بالألوان، قام الراقصون من كافة الأعمار بأداء رقصة حاشدة على موسيقى أغنية مكسيكية شعبية بعنوان "El jarabe tapatio" وعزفتها مجموعة من فناني موسيقى المارياتشي المشاركين في الملتقى السنوي الذي ستستمر فعاليته حتى 2 سبتمبر (أيلول) المقبل.

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وقال كارلوس تابيا، ممثل موسوعة غينيس، أن الراقصين حطموا الرقم القياسي الذي حققوه قبل 8 أعوام حين رقص 457 رجلا وإمرأة في نفس الوقت على أغنية لموسيقى المارياتشي.

وأبرز تابيا أن لهذا النوع من الإنجازات أهمية "لأنه سيسمح لكل العالم بالتعرف على الثراء الثقافي لهذا البلد الرائع".

يشار إلى أن مدينة غوادالاخارا تملك 11 رقما قياسياً مسجلاً في موسوعة غينيس، من بينها أكبر عدد من فناني المارياتشي يعزفون في آن واحد معاً، وأكبر تجمع لجامعي نبات الأجاف الذي يُصنع منه مشروب التكيلا المكسيكي الشهير.