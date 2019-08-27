التحالف يقول إنه "أسقط طائرة حوثية مسيرة" كانت باتجاه السعودية

الرياض/ الخليج 365-

أعلن التحالف العربي في اليمن، في وقت متأخر مساء الإثنين، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن القوات تمكنت صباح الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها جماعة الحوثي "المدعومة من إيران" من صنعاء باتجاه خميس مشيط (جنوبي السعودية).

وأوضح المالكي أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

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يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي اعتراض 6 صواريخ باليستية، أطلقها الحوثيون تجاه مدينة جازان، جنوبي السعودية.

ودأب الحوثيون خلال الأيام الماضية على إعلان استهدافهم لمطار أبها السعودي بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لتلك الطائرات وتدميرها.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران.

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