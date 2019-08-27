قمة مثيرة تجمع #الهلال بغريمه #الاتحاد

يتعين على الهلال السعودي إزاحة فريق سعودي آخر هو اتحاد جدة، إذا ما أراد الاحتفاظ بأمل إحراز لقب بطل دوري أبطال آسيا، عندما يحل ضيفاً على الأخير على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في ذهاب الدور ربع النهائي، اليوم الثلاثاء.

كان الهلال تخطى فريقاً آخر من مدينة جدة هو الأهلي، برغم خسارته إياباً أمامه 0-1 في الرياض، وذلك لفوزه عليه 4-2 ذهاباً في عقر داره.

وتوج الهلال بطلاً للمسابقة القارية مرتين عامي 1991 و2000، عندما كان يطلق عليها تسمية كأس أبطال الأندية الآسيوية، لكنه لم ينجح في خطب ودها منذ اعتماد النظام الجديد موسم 2002-2003، علماً بأنه بلغ النهائي مرتين في الأعوام الأخيرة، فخسر أمام وسترن سيدني واندررز عام 2014، وأمام أوراوا رد دايموندز الياباني عام 2017.

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أما الاتحاد فأحرز اللقب القاري مرتين عامي 2004 و2005، وخسر نهائي 2009.

وحقق الفريقان انطلاقة جيدة في الدوري المحلي، حيث تغلب الهلال على أبها 4-2، والاتحاد على الرائد 3-1.

وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية بمسماها الجديد، وكانت الأولى في مايو (أيار) 2011 عندما فاز الاتحاد 3-1 في دور 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

ويملك الفريقان جميع مقومات الفوز والاستمرار في البطولة، خصوصاً في ظل الأسماء المميزة التي يضمها كل فريق، حيث يتواجد في الاتحاد فواز القرني وحمدان الشمراني وسعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي وعبدالعزيز البيشي والأرجنتيني إيمليانو فيشيو والتشيلي كارلوس فيلانويفا ومواطنه لويس خيمينيز والبرازيلي رومارينيو داسيلفا، في حين يتواجد في الهلال الذي يفتقد لخدمات محمد البريك وعبدالله عطيف بداعي الإصابة، عبدالله المعيوف وياسر الشهراني ومحمد كنو وسلمان الفرج وسالم الدوسري والمدافع الكوري جانغ هيون سور والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبيروفي اندري كاريلو والمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميس.