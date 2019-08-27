إنتر_ميلان يستهل مشواره بفوز كاسح على #ليتشي

الخليج - د ب أ استهل فريق إنتر ميلان مسيرته في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بانتصار ساحق على ضيفه ليتشي 4-0 اليوم الإثنين في الجولة الأولى. وفرض إنتر تحت قيادة مدربه الجديد انطونيو كونتي سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية وحتى النهاية واستحق الفوز برباعية في نهاية المطاف. وافتتح لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش التسجيل لإنتر في الدقيقة 21 مستغلا عرضية كوادو أسامواه. Advertisements وبعد ثلاث دقائق فقط أضاف ستيفانو سينسي الهدف الثاني لإنتر. ووضع الوافد البلجيكي الجديد روميلو لوكاكو بصمته وسجل أول أهدافه الرسمية لإنتر ميلان في الدقيقة 60. واختتم انطونيو كاندريفا أهداف إنتر ميلان في الدقيقة 80 عبر تصويبة صاروخية بعيدة المدى. وحصد إنتر الفوز في أول مباراة له في الموسم ليتصدر ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن باقي منافسيه في الوقت الذي حل فيه ليتشي في مؤخرة جدول الترتيب.

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