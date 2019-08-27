إنهاء معاناة رضيعة من إنسداد خلقي بمكة

الخليج - زينة الفدح

نجح الفريق الطبي في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة من إنهاء معاناة رضيعة من إنسداد خلقي في مجرى التنفس وهي في يومها الخامس

وذكر مدير المستشفى الدكتور أحمد المحمادي أنّ الفريق الطبي بقيادة الدكتور خالد بدر إستشاري الأنف والأذن والحنجرة نجح في علاج الطفلة التي كانت تعاني من اختناق وازرقاق منذ لحظة ولادتها، وقام بعمل الإسعافات الأولية اللازمة، حيث يتبين أنّ لدى الطفلة شذوذ خلقي يتمثل في عدم وجود فتحات خلفية للتجويف الأنف، تؤدي إلى انسداد كامل للأنف، الأمر الذي دفع الأطباء لوضع أنبوب تنفس لهذا الطفل للحفاظ على حياته، ومن ثمّ تمّ إجراء عملية عاجلة لفتح مجرى التنفس الأنفي الخلفي لهذه الرضيعة.

وحول تفاصيل العملية قال د. خالد بدر “إنّ انسداد فتحات الأنف الخلفية يعتبر من التشوهات الخلقية نادرة الحدوث وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لفتح مجرى التنفس الأنفي للحفاظ على حياة المولودة ،

و قد إستغرقت العملية ساعة وربع فقط، تمّ خلالها فتح الانسداد الخلفي للأنف بقطر 3.5 ملم من كل جهة ووضع دعامات لمنع تكرار إنسدادها، وتمّت العملية بحمد الله بنجاح.

وقال مدير الخدمات الطبية الدكتور هلال المالكي ” إنّ هذه العملية تعتبر من العمليات الصعبة والدقيقة سيما أنها أجريت داخل تجويف أنفي صغير جدا لرضيع في اليوم الخامس من عمره و لذلك فهي تعتبر من الانجازات الطبية التي يفخر بها مستشفى الولادة بمكة .