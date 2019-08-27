البحرين: توجيه ضربات لإيران ووكلائها دفاعًا عن النفس

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اتهم وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إيران والتنظيمات الموالية لها، بشنّ حرب على عدد من بلدان المنطقة، دون أن يسميها، معتبرًا أن ضرب هذه التنظيمات وتدميرها نوع من صنوف الدفاع عن النفس.
وكتب ابن أحمد، على حسابه في «تويتر»، اليوم الاثنين، «إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم، فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس».
وتابع وزير خارجية البحرين أن «المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.