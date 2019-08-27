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فيضانات السودان تتسبب بمقتل أكثر من 60 شخصا

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دبي - بواسطة محمد فارس © EPA

أسفرت الأمطار الغزيرة والفيضانات عن مقتل 62 شخصا في السودان، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وقد تعرضت البلاد لأمطار غزيرة منذ أوائل يوليو/ تموز الماضي، مما تسبب بأضرار لنحو 200 ألف شخص في 15 ولاية. وكانت ولاية النيل الأبيض في جنوب البلاد الأكثر تضررا.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 37 ألف منزل قد تَدّمر أوتضررحتى الآن، بينما من المتوقع حدوث المزيد من الفيضانات.

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ويستمر موسم الأمطار حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

تدمر هذا المنزل الواقع في ود رملي، على بعد 75 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم، جراء الفيضانات

تدمر هذا المنزل الواقع في ود رملي، على بعد 75 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم، جراء الفيضانات

© EPA

تدمر هذا المنزل الواقع في ود رملي، على بعد 75 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم، جراء الفيضانات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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