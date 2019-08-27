فيضانات السودان تتسبب بمقتل أكثر من 60 شخصا

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أسفرت الأمطار الغزيرة والفيضانات عن مقتل 62 شخصا في السودان، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
وقد تعرضت البلاد لأمطار غزيرة منذ أوائل يوليو/ تموز الماضي، مما تسبب بأضرار لنحو 200 ألف شخص في 15 ولاية. وكانت ولاية النيل الأبيض في جنوب البلاد الأكثر تضررا.
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 37 ألف منزل قد تَدّمر أوتضررحتى الآن، بينما من المتوقع حدوث المزيد من الفيضانات.
ويستمر موسم الأمطار حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
تدمر هذا المنزل الواقع في ود رملي، على بعد 75 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم، جراء الفيضانات© EPA
تدمر هذا المنزل الواقع في ود رملي، على بعد 75 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم، جراء الفيضانات
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