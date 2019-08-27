شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شيخ عشيرة بهجوم مسلح داخل منزله فى الطارمية شمالى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، الاثنين، بأن شيخ عشيرة قتل داخل منزله فى قضاء الطارمية. وأوضح المصدر الأمني، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية الاثنين، إن :"مسلحين مجهولين اقتحموا منزل شيخ عشيرة فى قضاء الطارمية (شمالى بغداد)، واطلقوا النار على صاحبه ما أدى إلى مقتله فى الحال"، مشيرًا إلى أن "قوة أمنية طوقت الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا فى ملابساته".

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