شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: عدد المواطنات العاملات فى أبوظبى يرتفع 3 أضعاف خلال 19 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مدير عام صندوق أبوظبى للتقاعد، خلف عبدالله رحمة الحمادي، بأن إحصاءات الصندوق شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وتطوراً ملموساً فى نسب المواطنات العاملات لدى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة فى الإمارة، والمسجلات لدى الصندوق، التى ازدادت بنسبة ثلاثة أضعاف على مدار 19 عاماً (منذ إنشاء الصندوق).، بحسب " الإمارات اليوم".

ولفت إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لدعم المرأة عززت مشاركتها الفاعلة ومساواتها بالرجل فى شتى المجالات، مؤكداً أن تلك الإجراءات أسفرت عن مجموعة من النتائج الإيجابية، انعكست بصورة واضحة فى الإحصاءات الخاصة بسوق العمل ومشاركة المرأة فيها.

وأوضح الحمادى أن مجموع المواطنات العاملات المسجلات لدى نظام التقاعد فى إمارة أبوظبي، منذ إنشاء الصندوق حتى نهاية شهر يوليو الماضي، بلغ 39 ألفاً و261 مواطنة، نحو 44% من عدد المؤمن عليهم فى الصندوق، مقابل 11% سُجلت عند إنشاء الصندوق.

ولفت إلى أن حرص الدولة على المساواة فى إتاحة فرص العمل، والاعتماد على الكفاءة دون النظر للجنس، كان لهما الأثر البالغ فى زيادة فرص العمل للمواطنات المؤهلات والكوادر النسائية الشابة سنوياً، إذ بلغ إجمالى عدد المواطنات الملتحقات بالعمل خلال العام الجارى والمسجلات حديثاً لدى صندوق أبوظبى للتقاعد (خلال فى الفترة من يناير وحتى يوليو 2019)، 1242 مواطنة، بنسبة 52% من المواطنين المسجلين والملتحقين بسوق العمل حديثاً.

وقال إن المرأة الإماراتية أصبحت قادرة على اقتحام مجالات العمل فى كل القطاعات وخدمة الوطن فى أى مكان، حيث أظهرت تميزها وجدارتها العالية على مر السنين، من خلال توليها المناصب القيادية العليا والمهمة بمختلف المجالات والقطاعات الحيوية فى الدولة، موضحاً أن 71% منهن يعملن بالقطاع الحكومي، و19% بشبه الحكومى و10% بالقطاع الخاص، حسب إحصاءات الصندوق.

Advertisements

وقال إن المرأة الإماراتية حريصة على الاستمرار فى خدمة الوطن والعطاء، موضحاً أن عدد المتقاعدات لدى الصندوق بلغ 2293 حتى نهاية يوليو 2019، ما يمثل 19% من مجموع المتقاعدين فى أبوظبي، فيما بلغ متوسط سنوات الخدمة عند التقاعد للمرأة 18 عاماً مقابل 21 عاماً للرجال.

وذكر الحمادى أن هناك 91 امرأة استكملت مدة خدمتها 25 عاماً، بنسبة 4% من إجمالى المتقاعدات، و157 امرأة تخطت خدماتهن 30 عاماً، بنسبة 7% من إجمالى المتقاعدات.

ولفت إلى أن معظم المواطنات يعملن فى القطاع الحكومي، ما يؤكد رغبتهن فى مواصلة خدمة الوطن والمجتمع رغم كل الظروف والأعباء الأسرية التى تتحملها المرأة، مضيفاً أن عدد المستحقات بلغ 8039 مستحقة، بنسبة 84% من نسبة المستحقين فى الصندوق، البالغ عددهم 9586 مستحقاً حتى شهر يوليو الماضي.

وأكد الحمادى أن الدولة ورغم تخصيص يوم فى العام للاحتفاء بالمرأة الإماراتية، فإنها تحتفى بها يومياً عبر توفير البيئة التشريعية التى تعزز مشاركتها الفاعلة ومساواتها بالرجل فى شتى المجالات وإرساء الخطط والبرامج المختلفة لتمكينها فى كل المجالات وتعزيز مكانتها ودورها الريادى فى مختلف مواطن صنع القرار. وقال: «المرأة الإماراتية أظهرت كفاءتها وجدارتها العالية على مر السنين، من خلال توليها المناصب القيادية العليا والمهمة بمختلف المجالات والقطاعات الحيوية فى الدولة، لاسيما أنه لا يمكن بناء وتطوير المجتمع من دون مشاركة المرأة فيه، وهى الرؤية التى تعمقت فى فكر ونهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة».