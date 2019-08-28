رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي يناقش مع السفير البريطاني مستجدات الاحداث وتوجهات الإنتقالي المستقبلية

ناقش رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزُبيدي، الأثنين، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن السيد مايكل آرون، العديد من الملفات والقضايا العالقة وعلى رأسها الملف السياسي والأمني، والتطورات الأخيرة المؤسفة في محافظة شبوة، والتي تمثل في مجملها تعقيد إضافي وكبير للمشهد في بلادنا.

ويأتي هذا اللقاء ضمن المساعي التي تبذلها المملكة المتحدة في إطار دعم جهود المملكة العربية السعودية والتحالف العربي في الحوار الذي دعت له وزارة الخارجية السعودية .

وخلال اللقاء، أكد اللواء الزبيدي، على أن نجاح أي مفاوضات أو حوارات مرهون بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف مستقل يمثل قضية الجنوب وتطلعات شعبه، حتى يتمكن الجنوبيون من تقرير مصيرهم وتحديد مستقبلهم السياسي .. مشيراً إلى الموقف الثابت للمجلس تجاه دعم دول التحالف العربي، والوقوف بجانبها، ومكافحة الإرهاب.

بدوره عبر السفير البريطاني عن سروره باللقاء وتقديره لمواقف المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً على أن الواقع يحتم التعامل بجدية وواقعية مع قضية الجنوب، مشدداً على أن للجنوبيين الحق في تحديد مستقبلهم ومصيرهم ضمن آلية يتم الاتفاق عليها.

حضر اللقاء، نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ محمد الغيثي.

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