Advertisements الصين تنتج روبوتات تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس لتنظيف الشوارع الثلاثاء 27 أغسطس 2019 ظهرت ستة روبوتات لتنظيف الشوارع تعمل بتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس لأول مرة في نهاية الأسبوع الماضي بمدينة تشانجشا حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين.

وتستطيع الروبوتات التي طورتها شركة تشانجشا زومليون للصناعة البيئية رصد النفايات والتعامل معها أوتوماتيكيا وكنس وغسل الطريق بالإضافة إلى جمع ونقل النفايات. Advertisements وتم نشر هذا النوع من الروبوتات في جزيرة جيويتسيتشو التي تعتبر موقعا سياحيا شهيرا في المدينة. وتم تجهيز الروبوتات من الجيل الخامس بالليدار (وسيلة مسح تقيس المسافات بأشعة الليزر تحت الحمراء)، ورادار الأمواج الملليمترية، ورادار الموجات فوق الصوتية، وكاميرات عالية الوضوح متعددة، ووحدات الجيل الخامس. وتملك قدرات تفاعل بيانات أقوى وسرعة استجابة أكبر للمعلومات. Advertisements

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