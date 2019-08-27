"أورفيتو" الإيطالية.. سحر الطبيعة ممزوجًا بعراقة التاريخ في الهواء الطلق

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أورفيتو الإيطالية.. سحر الطبيعة ممزوجا بعراقة التاريخ في الهواء الطلق

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أورفيتو أو Orvieto هي واحدة من أجمل المدن في إقليم أومبريا الإيطالي، تقع في مقاطعة تيرني، وسط البلاد، بنيت على قمة جرف جنوبي نهر بايلا Paglia، أحد روافد نهر التيبر، يعود أصلها إلى القرن السابع قبل الميلاد.



وتعد أورفيتو واحدة من الأماكن الغنية بالثقافة حيث يمكن اعتبارها متحفا حقيقيا في الهواء الطلق يرجع إلى العديد من العصور التاريخية مثل الأترورية والرومانية والوسطى وعصر النهضة.

وتتحدث أورفيتو حتى الآن عن ماضيها الغني بمبانيه ومعالمه التاريخية المحفوظة جيدا والمعروفة أيضاً بالحرف اليدوية الإبداعية والطعام الجيد والطبيعة المدهشة.

وتوفر هذه المدينة الزاخرة بالتاريخ فرصة رائعة للاستكشاف والاستمتاع بداية من المعالم والآثار التاريخية، على رأسها كاتدرائية أورفيتو Duomo di Orvieto التي تعد رمزاً للمدينة نفسها، وأحد أجمل الكاتدرائيات في إيطاليا والعالم، بحسب موقع bellaumbria الإيطالي.

وبدأت أعمال البناء بكاتدرائية أورفيتو في عام 1290، وتتميز بواجهة من أكثر الواجهات جمالاً مكونة من 4 أعمدة من ألوان الباستيل والغنية بالفسيفساء الذهبية التي تتألق تحت أشعة الشمس والتي تتسم بالجمع بين الطرز المعمارية المختلفة ولكن على الأخص القوطي والروماني.

وكاتدرائية أورفيتو غنية بالرمزية والقصص التوراتية، وفي الداخل تبرز كنيستي سان بريزيو la cappella di San Brizio وكوربوريال Corporale الصغيرتين.

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ويوجد في ساحة الدومو، داخل القصر البابوي المتحف الأثري الوطني الذي يتيح لزواره من محبي الآثار، برؤية الاكتشافات الأترورية التي جمعت خلال الحفريات الأثرية.

ومن ساحة الدومو Piazza del Duomo نصل إلى كنيسة القديس فرانشيسكو San Francesco التي بنيت في عام 1240 فوق أنقاض معبد Etruscan والتي تلقت تقديس الملك لويس التاسع ملك فرنسا.

ومن خلال الاستمرار في السير في المركز التاريخي للمدينة، يمكن الوصول إلى برج توري ديل مورو Torre del Moro، المعروف سابقا باسم توري ديل بابا Torre del Papa، المعلم التاريخي الذي يوفر لزواره الاستمتاع بإطلالة بانوراميه للمدينة بأكملها من الشرفة التي بنيت في نهاية البرج على ارتفاع حوالي 50 مترا.

بجانب البرج يقع قصر دي سيتى Palazzo dei Sette، المبني في العصور الوسطى لإيواء الممثلين السبعة لنقابات أورفيتو وتجارتها، الذي أصبح اليوم مركزا ثقافيا يستضيف الفعاليات والمعارض المؤقتة.

ولاستكشاف المزيد من المعالم السياحية في المركز التاريخي، نصل إلى ساحة الجمهورية Piazza della Repubblica، حيث توجد قاعة المدينة وكنيسة سانت أندريا Sant'Andrea المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر، لكن تم بناؤه على موقع كنيسة مسيحية سابقة التي بنيت بدورها على بقايا معبد إتروري.

وتعد بئر سان باتريتسيو Pozzo di San Patrizio واحدة من عجائب مدينة أورفييتو، مكان غامض ساحر يتميز بالبنية المعمارية البارعة التي أنشأها سانجالو الأصغر بناءً على طلب البابا كليمنت السابع في القرن السادس عشر لتزويد المدينة بالمياه في حالة الحصار، يبلغ عمقه حوالي 53 مترا.