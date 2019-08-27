بالصور.. "قبلات" ترامب و"انحناء" الزعماء في أطرف مواقف "قمة السبع"

Advertisements

بالصور.. قبلات ترامب وانحناء الزعماء في أطرف مواقف قمة السبع

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

شهدت الصورة الجماعية للقادة والزعماء المشاركين في قمة الـ7 بفرنسا، الأحد، عددا من اللقطات والمواقف الغريبة التي أثارت جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجة الرئيس الفرنسي "بريجيت ماكرون" كانا بطلي هذه اللقطات، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" والرئيس الياباني "شينزو آبي".

وظهرت اللقطات الغريبة في اللحظات التي سبقت التقاط الصورة الجماعية الرسمية للقادة المشاركين بالقمة، وكانت أبرز اللقطات التي أثارت اهتمام الصحف كفاح الرئيس الأمريكي ترامب لطبع قبلة على خد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ولاقت هذه الصورة بكثير من الجدل حول حقيقة نوايا الرئيس ترامب من ورائها، وما إن كانت هذه القبلة للفم أم لمنطقة الخد، وهو ما أدى لظهوره بهذا الوضع الغريب في النهاية.

وكانت هناك صورة أخرى ظهرت بها زوجة الرئيس الفرنسي "بريجيت ماكرون" بوضع غريب خلال محاولتها تقبيل الرئيس ترامب، والأغرب كان رد فعل الرئيس الأمريكي الذي رد بقبلة على الهواء في اللحظة نفسها.

Advertisements

وحظي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بجانب من الاهتمام، بتسليط صحيفة "ديلي ميل" الضوء على المركز الغريب الذي وقف به خلال التقاط الصورة الرسمية الجماعية للزعماء.

وتحدثت الصحيفة البريطانية عن "هامشية" تمركز "جونسون" أثناء التقاط الصورة، حيث كان على الطرف أقصى جهة الشمال بعيدا عن منطقة الوسط التي تجمع بها زعماء القمة الأبرز.

ومن اللقطات الطريفة أيضا التي نشرتها الصحيفة، لحظة "انحناء" الزعماء لتفقد أسمائهم بمنطقة أسفل قدمهم، التي كانوا يتعرفون من خلالها على المكان المخصص لوقوفهم لالتقاط الصورة الجماعية الرسمية.

وظهر في هذه الوضعية كل من الرئيس الياباني "شينزو آبي"، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

كما ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد بدا سعيدا بعد أن عثر على المكان المخصص لوقوفه خلال التقاط الصورة الجماعية.

ونشرت الصحيفة البريطانية صورة لرئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، الذي لفت الأنظار لاهتمامه بتفقد هاتفه أثناء استعداد الزعماء للتجمع لالتقاط الصورة الرسمية.