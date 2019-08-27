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الطائرات الحربية تلقي الآلاف من جالونات المياه لإخماد حرائق الأمازون
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
بدأت الطائرات العسكرية بالبرازيل إلقاء آلاف من جالونات المياه على الغابات المشتعلة في ولاية روندونيا الواقعة بالأمازون، وذلك بعد أن أعلن زعماء قمة السبع عن تقديم ملايين الدولارات للمشاركة في إخماد الحريق.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إن بولسونارو أمر بدءا من اليوم القيام بعملية عسكرية في 7 ولايات لمكافحة الحرائق في الأمازون، استجابة لطلبات من الحكومات المحلية بالمساعدة.
واتفق اليوم زعماء قمة السبع على إنفاق الأموال اللازمة من أجل إخماد حرائق غابات الأمازون، والتي اتسعت بشكل كبير الأيام الماضية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن دول مجموعة السبع ستقدم 22 مليون دولار (18 مليون جنيه إسترليني)، لمساعدة الحكومة البرازيلية في إخماد الحرائق، وفقا لما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية.
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