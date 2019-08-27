مباحثات إماراتية أردنية لتعزيز العلاقات

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أبوظبي: بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مكالمة هاتفية العلاقات بين البلدين، بحسب بيان رسمي.

وقال البيان إنه تم استعراض "القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك" وتم أيضا بحث "العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات".