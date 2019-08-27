شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى مولده.. تعرف على الإمبراطور الروسى إيفان السادس رضيع على العرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القيصر أيفان الكسييفيتش او إيفان الخامس ( 1666 – 1696 ) هو ابن القيصر ألكسى ميخايلوفيتش وزوجته الاولى ماريا ميلوسلافسكايا، ولد فى 27 اغسطس عام 1666.

اتصف القيصر إيفان الخامس بالبنية الضعيفة والعجز عن تسيير شؤون الدولة، وأعلن عام 1682 قيصرا فى روسيا الى جانب اخيه الاصغر غير الشقيق بطرس، وذلك بعد وفاة القيصر فيودورالكسييفيتش.

Advertisements

واعتبره مجلس الدوما قيصرا أول، فيما كان بطرس قيصرا ثانيا. وكانت اخته صوفيا تحكم روسيا نيابة عنه قبل الاطاحة بها من قبل القيصر بطرس عام 1689. ينتمى ايفان الخامس الى سلالة رومانوف.

وكان إيفان الخامس يقف أولا الى جانب الاميرة صوفيا فى تنافسها مع بطرس، لكنه تجنب فيما بعد أى تدخل فى شؤون الدولة لاصابته بمرض العيون والشلل، توفى فى 29 يناير عام 1696 ودفن فى كاتدرائية "أرخانجيلسكي" فى موسكو.