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أمطار على مدينة تبوك السعودية وضواحيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

هطلت مساء اليوم أمطار تراوحت مابين المتوسطة إلى الخفيفة على مدينة تبوك وضواحيها ارتوت على إثرها الأرض ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .

 

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