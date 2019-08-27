شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على مدينة تبوك السعودية وضواحيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت مساء اليوم أمطار تراوحت مابين المتوسطة إلى الخفيفة على مدينة تبوك وضواحيها ارتوت على إثرها الأرض ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .

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