شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى: توجيه ضربات لإيران وأذرعها "دفاعا عن النفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد آل خليفة ، عبر حسابه الشخصى على "تويتر": " إيران هى من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني،وحشدها الشعبي فى العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم" .

وتابع الشيخ خالد آل خليفة ، فى تغريدة على حسابه الشخصى بموقع تويتر ،:"لا يلام من يضربهم ويدمر عتادهم، إنه دفاع عن النفس".

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