الصحة تجدد تكليف الدكتور عبدالحميد الصبحي نظير جهوده المتميزة في المنطقة

الخليج - ياسر الحبيشي

الصحة : تجدد الثقة بالدكتور “عبدالحميد الصبحي” وتصدر قرار بتمديد تكليفه مديراً عاماً لصحة المدينة المنورة

فقد صدر قرار معالي وزير الصحة الدكتور “توفيق الربيعة ” المتضمن تمديد تكليف الدكتور “عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي” مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة لمدة عام من تاريخه.

وذلك بعد أن شهدت الخدمات الصحية بمنطقة المدينة المنورة و محافضاتها طوراً ملحوظاً خلال الفترة السابقة ، وجاري العمل على الكثير من المشاريع الصحية التطويرية بالمنطقة كافة.

‎يذكر أن الدكتور “عبد الحميد” تم تكليفه لأول مرة مديراً عاماً للشؤون الصحيه بمنطقة المدينة بتاريخ 27 / 12 / 1437 هـ

و كان يشغل موقع مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع وقبلها مدير القطاع الصحي بمحافظة بدر لعشر سنوات وهو حاصل على شهادة الزمالة السعودية (دكتوراة) في الوبائيات ، والبورد الأردني في طب المجتمع ، كما يحمل ماجستير الصحة العامة في جودة وإدارة الخدمات الصحية من جامعة أوكلاهوما.

كما تقدم منسوبي صحة المدينة ومنسوبي القطاعات الصحية بالمحافظات التهنئة والتبريكات للدكتور عبدالحميد الصحبي متمنياً له التوفيق في المرحلة القادمة.

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صحيفة الخليج الإلكترونية تمنى للدكتور “عبدالحميد الصبحي” التوفيق والنجاح في مهام عمله فهو من الكفاءات المتميزة و المشهود لها والجديرة بهذه الثقة الغالية.