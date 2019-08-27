المستشفى السعودي الألماني يعلن عن وظائف شاغرة في فرع الدمام

Advertisements المستشفى السعودي الألماني يعلن عن وظائف شاغرة فيفرع الدمام الثلاثاء 27 أغسطس 2019 أعلن المستشفى السعودي الألماني عن بدء استقبال طلبات التوظيف في فرعه بالمنطقة الشرقية (الدمام) في عدد من التخصصات (للرجال والنساء) :

1- أطباء (رجال ونساء) 2- أخصائيين طب مساعد 3- فنيين في كافة التخصصات 4- إداريين في كافة التخصصات 5- تمريض (رجال ونساء) Advertisements 6- موظفين في قسم المالية 7- موظفين في قسم التسويق 8- مصممي جرافيك 9- أخصائي شبكات تواصل إجتماعي 10- موظفي خطوط أمامية _ للتقديم بإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني من هنا.. Advertisements

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