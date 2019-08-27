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دراسة تربط بين غسيل الأطفال للأسنان وأمراض القلب

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بعض الأبحاث الجديدة توصلت إلى أن رفض الأطفال لغسيل أسنانهم من الممكن أن يجعلهم عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب فيما بعد.



وقد وجدت الدراسة التي تابعت 755 طفل على مدى 27 عاما أن هؤلاء الذين يعانون من تسوس الأسنان أو أمراض اللثة أكثر عرضة لتراكم الترسبات في الشرايين مثل البالغين والذي يعرف بتصلب الشرايين.

وبالطبع يؤدي ذلك إلى تقليل كمية الدم الغني بالأكسجين الذي يمكنه الوصول للأعضاء مما يزيد من خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية وربما حدوث الموت المبكر.

يحدث مرض اللثة عندما تصيب البكتيريا الأنسجة التي تدعم أسناننا. يُعتقد أن أجسام بعض الأشخاص تتفاعل بشكل مفرط مع هذه البكتيريا عن طريق التسبب في التهاب مفرط.

ومن الممكن أن يؤدي هذا الاتهاب تدريجيا إلى اتلاف الأوعية الدموية الذي يؤدي إلى تصلب الشرايين والذي بدوره يؤدي إلى الإصابة بمرض القلب.

وقد أجريت الدراسة من قبل جامعة هلسنكي بقيادة الدكتور بيركو بوسينن ، الباحث في قسم أمراض الفم والوجه والفكين.

وذكرت الصحيفة كذلك أن العلاقة بين أمراض اللثة وأمراض القلب في البالغين معروفة جيدا، ومع ذلك، فإن كيفية تأثير صحة الفم في الطفولة على الأشخاص فيما بعد لازالت غير مفهومة بدرجة كبيرة.

وقال الدكتور بوسينن: "تعد هذه الملاحظة جديدة ، حيث لا توجد دراسات سابقة قد تابعت علاقة الإصابات الفموية لدى الأطفال وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

للكشف عن وجود صلة بين صحة الفم والقلب والأوعية الدموية ، فحص الباحثون تقارير طب الأسنان التي أجريت على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 9 و 12 عام 1980.

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وكشفت نتائج تلك التقارير أن 68 و 87 و 82 في المائة من الأطفال أصيبوا بنزيف اللثة أو تسوس الأسنان أو أجري لهم حشو للأسنان على التوالي.

ووجد أن 54٪ من الأطفال ، وخاصة الأولاد ، كان لديهم جيب بسيط في اللثة .

و كذلك 61 و 34 في المائة من الأطفال لديهم علامات من واحد إلى ثلاثة أو واحد إلى أربعة على الإصابة بالفم.

يمكن أن تشمل أعراض العدوى وجع الأسنان أو حساسية لدرجة الحرارة أو تورم في الوجه .

في الواقع ، وجد أن خمسة في المائة فقط من أفواه الأطفال بصحة جيدة تماما.

تمت متابعة المشاركين حتى عام 2007 ، عندما كانت أعمارهم 33 و 36 و 39 ، على التوالي.

عند البالغين ، تم قياس سمك الطبقة الداخلية للشريان السباتي من خلال الفحص بالموجات فوق الصوتية.

وكشفت النتائج - التي نشرت في JAMA Network Open - عن أن كل من تسوس الأسنان وأمراض اللثة تزيد من خطر إصابة الطفل بطبقة سميكة خطرة داخل الشريان السباتي في مرحلة البلوغ.

وفي الختام كتب الباحثون" كانت الالتهابات الفموية عامل خطر مستقل لتصلب الشرايين وارتباطهم بعوامل الخطر القلبية تم اثباتها من خلال المتابعة الكاملة".

"الوقاية من الالتهابات الفموية وعلاجها أمر مهم بالفعل في الطفولة."