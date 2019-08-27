Advertisements

نصائح عن طرق التعامل مع الشخص الغيور

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

الشخص الناجح دائما ما يكون محاطا بأشخاص يحملون بداخلهم مشاعر سلبية تجاهه، وهذا بدافع الغيرة، والرغبة في الوصول أو تحقيق النجاح الذي حصل عليه ، ولمعرفة كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص قدم موقع"ويكي هاو" مجموعة من النصائح وهي كالآتي:



تجنب أخذ الأمور على محمل شخصي

كن على دراية بأن غيرة الشخص منك ليست لها علاقة بك على الإطلاق، ولهذا عليك أن تتحلى بالثقة في نفسك و ألا تسمح لأي شخص غيور أن يؤثر على ثقتك أو أن يشعرك بالتشكيك في ذاتك.

تجنب التعليقات الغيورة والحقودة

احرص على تجنب التعليقات الحقودة والغيورة من أجل أن توصل رسالة لهؤلاء الأشخاص، بأنك أن تقوم بالتصديق على مشاعرهم قد يكون الأمر صعبا في البداية، لكن يجب عليك أن تعتاده.

Advertisements

واجههم بشكل مباشر

يساعدك مواجهة الموقف بشكل مباشر على علاج تلك اللحظات الصعبة، خاصة إذا لم يكن التجاهل حلا فعالا، ولهذا عليك أن تقوم بمواجهة الشخص بخصوص تصرفاته.

قلل من تعاملاتك مع الشخص

إذا ما استطعت أن تقلل من تعاملاتك الاجتماعية مع هذا الشخص الغيور فمن الممكن أن يؤثر ذلك على قرته في التأثير عليك.

ضع حدود

ضع حدود لازمة بينك وبين هذا الشخص ولا تدعه يستمر في مضايقتك بأي شكل من الأشكال، وحدد لنفسك مدة من الوقت للتعامل مع هذا الشخص في الموقف الواحد قبل الاستئذان و الخروج من المحادثة بأدب.