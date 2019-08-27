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نصائح عن طرق التعامل مع الشخص الغيور
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
الشخص الناجح دائما ما يكون محاطا بأشخاص يحملون بداخلهم مشاعر سلبية تجاهه، وهذا بدافع الغيرة، والرغبة في الوصول أو تحقيق النجاح الذي حصل عليه ، ولمعرفة كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص قدم موقع"ويكي هاو" مجموعة من النصائح وهي كالآتي:
تجنب أخذ الأمور على محمل شخصي
كن على دراية بأن غيرة الشخص منك ليست لها علاقة بك على الإطلاق، ولهذا عليك أن تتحلى بالثقة في نفسك و ألا تسمح لأي شخص غيور أن يؤثر على ثقتك أو أن يشعرك بالتشكيك في ذاتك.
تجنب التعليقات الغيورة والحقودة
احرص على تجنب التعليقات الحقودة والغيورة من أجل أن توصل رسالة لهؤلاء الأشخاص، بأنك أن تقوم بالتصديق على مشاعرهم قد يكون الأمر صعبا في البداية، لكن يجب عليك أن تعتاده.
واجههم بشكل مباشر
يساعدك مواجهة الموقف بشكل مباشر على علاج تلك اللحظات الصعبة، خاصة إذا لم يكن التجاهل حلا فعالا، ولهذا عليك أن تقوم بمواجهة الشخص بخصوص تصرفاته.
قلل من تعاملاتك مع الشخص
إذا ما استطعت أن تقلل من تعاملاتك الاجتماعية مع هذا الشخص الغيور فمن الممكن أن يؤثر ذلك على قرته في التأثير عليك.
ضع حدود
ضع حدود لازمة بينك وبين هذا الشخص ولا تدعه يستمر في مضايقتك بأي شكل من الأشكال، وحدد لنفسك مدة من الوقت للتعامل مع هذا الشخص في الموقف الواحد قبل الاستئذان و الخروج من المحادثة بأدب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.