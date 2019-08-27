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التفاصيل الكاملة لنظام تشغيل هواوي الجديد

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أطلقت هواوي نظام تشغيلها الجديد والمنتظر Harmony OS الأسبوع الماضي خلال فعاليات مؤتمر هواوي السنوي للمطورين لعام 2019، فأصبح مستخدمي الأجهزة الذكية متحمسون لمعرفة ما الذي سيتميز به نظام تشغيل Harmony OS من هواوي وما الأجهزة التي ستدعم هذا النظام وغيرها من الأسئلة الكثيرة، لذا ستجد جميع الردود التي تشغل استفسارات المستخدمين في السطور القادمة.



Harmony OS – ما الأجهزة التي سيدعمها نظام التشغيل الجديد من هواوي؟

Harmony OS هو نظام تشغيل خفيف الوزن صُمم ليعمل علي جميع الأجهزة الذكية مثل الهواتف الذكية، الحواسب الشخصية، السماعات اللاسلكية، الأجيال القادمة من التلفزيونات، والسماعات الذكية، الأجهزة اللوحية (Tablet)، الساعات الذكية وحتي يمكن تشغيله علي أنظمة السيارة. أول الأجهزة الداعمة لنظام تشغيل Harmony OS من هواوي هي تلفزيونات Honor Vision وHonor Vision Pro، إحدى علامات هواوي التجارية.

Harmony OS – ما هو النظام التشغيل الجديد من هواوي وهل سينافس نظام تشغيل Android من جوجل؟

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Harmony OS هو نظام تشغيل جديد صممته هواوي ليكون الحل الأمثل لأجهزتها الذكية، حيث أن نظام Harmony OS مبني علي وحدة MicroKernel، أي انها حلقة الوصل بين نظام التشغيل وتطبيقاته وبين مكونات الأجهزة الذكية وهي ايضاً تعتمد علي توظيف أقل إمكانيات الأجهزة الذكية ونظام التشغيل. صممت هواوي نظام تشغيل Harmony OS خصيصاً ليوفر تجربة متناغمة للمستخدم عبر جميع الأجهزة والسيناريوهات، وليلبي متطلبات المستخدمين فيما يتعلق بالوصول إلى أقل وقت للاستجابة وتحقيق أعلى درجات الأمان.

Harmony OS – ما الذي يميزه عن أنظمة التشغيل الأخرى؟

كما ذكرنا من قبل فإن نظام تشغيل Harmony OS من هواوي يعتمد على وحدة MicroKernel، فهي وحدة الربط بين نظام التشغيل ومكونات الجهاز الذكي التي تعمل وفقاً لأقل الإمكانيات والمواصفات، لذا فإن نظام تشغيل Harmony OS ليس مقتصر على الأجهزة ذات الإمكانيات العالية، فالدليل هو دعم نظام التشغيل للعديد من الأجهزة الذكية. من خلال تطبيق نظام تشغيل Harmony OS، تستهدف هواوي تأسيس نظام تشغيل متكامل ومشترك بين الأجهزة وهو ما سيوفر بدوره بيئة تشغيل آمنة ويُعتمد عليها علاوة على تقديم تجربة ذكية شاملة عند استخدام أية من الأجهزة.

يعتمد نظام تشغيل Harmony OS من هواوي على ربط الاجهزة الذكية ببعضها بطريقة سلسلة وذكية، حيث أن جميع الأجهزة الذكية الداعمة لنظام التشغيل مثل الهاتف الذكي، الحاسب الشخصي، الساعة الذكية وغيرها من الأجهزة ستكون متصلة ببعضها، مما سيقدم للمستخدم تجربة استخدام غنية بالذكاء الاصطناعي التي ستؤدي للقيام بالمهام اليومية بصورة أكثر سهولة ويسر.

والجدير بالذكر أن نظام تشغيل Harmony OS من هواوي سيكون أكثر أمناً من أنظمة التشغيل الأخرى مما سيؤدي الي اتجاه الكثير من المستخدمين الي النظام التشغيل الجديد لحماية والحفاظ على بياناتهم الشخصية من السرقة.