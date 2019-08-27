اليابان تضع حجر أساس جناحها في «إكسبو 2020 دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضعت اليابان أمس حجر أساس جناحها في «إكسبو 2020 دبي»، حضر حفل وضع حجر الأساس - الذي أقيم في موقع إكسبو2020 دبي - إكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان وأكيما أوميزاوا القنصل العام لليابان في دبي وتومياسو ناكامورا المفوض العام لجناح اليابان في إكسبو 2020 دبي ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي.

يقع جناح اليابان في منطقة «الفرص» ب«إكسبو 2020 دبي» ويجمع الشكل الخارجي لشبكة الجناح ما بين الأنماط اليابانية والأرابيسك التقليدية.

يقوم جناح اليابان في إكسبو 2020 دبي على مفهوم «مشاركة -انسجام -عمل» ويتضمن تجربة عالية التقنية تعتمد على مواضيع المياه والرياح والضوء وسيتم تشجيع الزوار على تفعيل رسالة ومفهوم الجناح مع اكتشاف الفن والثقافة والتكنولوجيا النابضة بالحيوية في الدولة الواقعة في أقصى الشرق.

وعبر تومياسو ناكامورا المفوض العام لجناح اليابان عن سعادته بوضع حجر أساس جناح بلاده في إكسبو 2020 دبي.. وقال إن تصميم وبناء جناح اليابان يركز على «العلاقة بين الشرق الأوسط واليابان» و«الاستدامة» ليمثل جسراً يربط رسالة إكسبو 2020 دبي بإكسبو 2025 أوساكا- كانساي الذي تستضيفه اليابان.

وقال ناكامورا، إنه سيتم دمج عناصر من أنماط الأرابيسك والأسانوها على واجهة مبنى جناح اليابان في إكسبو 2020 دبي ليعكس التاريخ الطويل من العلاقات المتينة والروابط الثقافية بين اليابان والشرق الأوسط.. وستكون واجهة المبنى ثلاثية الأبعاد إذ تم استلهامها من تكوينات الأوريغامي الياباني التي ترمز إلى احترام الآخرين عبر فن الأوريغاتا الياباني.. مشيراً إلى أن جناح بلاده في إكسبو 2020 سيستخدم آلية تكييف طبيعية تم استلهامها من التقنيات التقليدية العربية واليابانية في إطار تعزيز ثقافة «الاستدامة».

وقال نجيب العلي، إن فريق اليابان في موقع إكسبو 2020 دبي احتفل بوضع حجر الأساس لجناح بلاده في موقع الحدث الذي سيعكس التطور والتقنيات المتعددة المستمدة من ثقافة اليابان العريقة.. مشيراً إلى أن الإمارات واليابان تتمتعان بعلاقات استراتيجية تضرب جذورها في أعماق التاريخ.

وأشار إلى أن الأعمال في موقع إكسبو 2020 دبي بلغت مرحلة متقدمة وفق الجدول الزمني المحدد استعداداً لاستضافة العالم بعد 421 يوماً وتقديم تجربة استثنائية لأكثر من 25 مليون زائر متوقع لهذا الحدث الدولي الذي يحظى باهتمام العالم أجمع.

وصمم جناح اليابان يوكو ناجاياما مدير شركة يوكو ناجاياما وشركاه وشركة إن تي تي فاسيليتيز.. وتمت ترسية عقد بنائه على شركة أوباياشي الشرق الأوسط للبناء المحدودة.

جدير بالذكر أن اليابان ستستضيف دورة العام 2025 للمعرض في أوساكا. (وام)