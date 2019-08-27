استيطان جديد بالضفة.. والاحتلال يمنع الوقود عن غزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوعز رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس، ببناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقرب من موقع الهجوم الذي وقع الجمعة في الضفة الغربية المحتلة وأدى إلى مقتل مجندة «إسرائيلية». وأسفرت القنبلة محلية الصنع التي زرعت بالقرب من مستوطنة «دوليف» -شمال غرب مدينة رام الله- عن مقتل رينا شنيرب (17 عاماً) وإصابة والدها وشقيقها. وفي بيان لمكتب رئيس الوزراء، أمر نتنياهو بتقديم الخطط لبناء الوحدات الاستيطانية في الاجتماع المقبل للجنة التخطيط من أجل «إنشاء حي جديد في دوليف بواقع 300 وحدة سكنية جديدة». ويعتبر قادة المستوطنين أن النمو الاستيطاني هو الرد الأنسب على الهجمات ضد «الإسرائيليين». وورد في البيان قول نتنياهو «سنعمق جذورنا ونضرب أعداءنا (...) سنواصل تعزيز وتطوير المستوطنات»، في حين اعتقل الاحتلال 23 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية.

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى محاسبة دولية ل«إسرائيل» على تصعيد أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وصرحت بأن «التصاعد الاستيطاني الجنوني، الذي يواصل التهام أراضي دولة فلسطين يعكس العقلية الاستعمارية الانتهازية لمقاول الحرب بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة». واستنكرت بناء حي استيطاني يضم 300 وحدة بمستوطنة «دوليف» في رام الله، وتسليم إخطارات ببناء 120 وحدة استيطانية في سلفيت في الضفة الغربية.

ووصفت الخارجية الفلسطينية، سياسات وإجراءات الاحتلال بأنها «فاشية» واعتبرتها عقوبات جماعية تتواصل بحق الفلسطينيين. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنه من غير المقبول السكوت عن السياسات «الإسرائيلية» أو تجاهلها من قبل المجتمع الدولي أو التعامل معها كأمور مألوفة واعتيادية. وأشارت إلى أن الاحتلال يتعمد وبشكل ممنهج نصب حواجز الموت العسكرية على مداخل المدن والبلدات والمخيمات والقرى، وتطويقها بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والكتل الأسمنتية والأبراج العسكرية المنتشرة، لتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة.

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إلى ذلك، قررت حكومة الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، تقليص كمية الوقود إلى محطة توليد الكهرباء بغزة؛ جراء إطلاق قذائف صاروخية من القطاع . وقال منسق أنشطة الجيش «الإسرائيلي» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كميل أبوركن، في بيان: «في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات تقرر تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها لمحطة توليد الطاقة في قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم اعتباراً من صباح اليوم (أمس) حتى إشعار آخر».

وكان الجيش «الإسرائيلي» قد أعلن، مساء أمس الأول، أنه رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه تجمعات «إسرائيلية» وقامت منظومة «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ باعتراض 2 منها. وإثر ذلك، قال الجيش «الإسرائيلي»، إنه نفذ غارات على أهداف فلسطينية في قطاع غزة. ويؤثر هذا القرار في مليوني فلسطيني يقيمون في قطاع غزة، خاصة في ظل أجواء الطقس الحارقة التي تتعرض لها المنطقة. ويعاني قطاع غزة نقصاً في الكهرباء التي تعود لعدة أسباب منها النقص في قدرة التوليد، حيث توجد في القطاع محطة وحيدة.

وقال الوزير «الإسرائيلي» يوآف جالانت إن الحرب هي الخيار الأخير مع قطاع غزة، وقبل ذلك يجب علينا أن نستنفد كل الوسائل. ونقلت قناة «كان» العبرية عن جالانت قوله «إن حركة حماس ليست مهتمة بالتصعيد والظهور على السطح، لكن هناك آخرون نيابة عنها يلعبون بالنار». وصرح مصدر أمني «إسرائيلي»، أن هناك تخوفات «إسرائيلية» أن تؤدي الأحداث الأمنية الأخيرة بالشمال والجنوب، إلى تصعيد شامل.

(وكالات)