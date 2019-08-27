شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديميون: السعودية والإمارات علاقة استراتيجية وتوافق في اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين راشد النعيمي

شدد باحثون وأكاديميون على العلاقة المتينة، والمصالح المشتركة، والأهداف الواضحة، التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكدوا أن البيان المشترك حول اليمن، الصادر مؤخراً، والذي أكد استمرار الجهود؛ لإغاثة الشعب اليمني، واستنكر حملة التشويه، التي طالت الإمارات على خلفية أحداث اليمن الأخيرة؛ جاء ليسكت المغرضين والمشوهين والمتآمرين، والكثير من الذين يريدون التدخل في هذا الشأن؛ لأجندتهم الخاصة؛ مثل: «الإخوان» المسلمين، والتيارات والتنظيمات الإرهابية.

وأشاروا في استطلاع أجرته ”الخليج 365” إلى الحرص الشديد من قيادتي البلدين على مصلحة الشعب اليمني، وعلى استقرار اليمن؛ كي يعيش أبناء اليمن حياة آمنة، منوهين إلى التضحيات الكبيرة، التي بُذلت في اليمن؛ حيث حمل البلدان هم الأمة العربية، وضمان وحدتها، وسلامة دولها؛ لهذا لم يكن غريباً مبادرتهما إلى إنقاذ اليمن من انقلاب الحوثي؛ حيث دفعتهما إلى ذلك النخوة العربية الأصيلة، المكتملة برجاحة عقل، وفطنة لتداعيات الأحداث، وأوضحوا: إن العلاقة استراتيجية، وأن البلدين متوافقان على الملف اليمني.

في البداية، أكد الدكتور عتيق جكة المنصوري مدير «مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة»، النائب المشارك لشؤون الطلبة، أن البيان؛ جاء ليسكت المغرضين والمشوهين، والكثير ممن يريدون التدخل في هذا الشأن؛ لأجندتهم الخاصة؛ مثل: «الإخوان» المسلمين؛ والتيارات والتنظيمات الإرهابية، الذين يحاولون التصيد، وجعل هذا الموضوع مدخلاً؛ لمحاولة التصيد والاستغلال الخبيث، إضافة إلى الإعلامين القطري، و«الإخواني»، اللذين وظفا الحدث؛ للإساءة لدولة الإمارات وقادتها، ومحاولة اللعب؛ من خلال هذا الملف في الإساءة للتحالف.

وأضاف المنصوري: نحمد الله أن حكومة السعودية وشقيقتها الإمارات متوافقتان على البرامج والخطط.

وأشار إلى أن القيادتين في البلدين الشقيقين هما عينان في رأس واحد، تجمعهما الأهداف المشتركة الواضحة، ومهما حاول المغرضون شق الصف بينهما، لن يستطيعوا، وهذا البيان؛ يعد رداً عملياً، وجاء ضربة قاصمة للمغرضين.

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وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد عميد كلية العلوم في جامعة الإمارات، «إن البيان المشترك لحكومتي السعودية والإمارات؛ يأتي ليفند الشائعات المُغرضة، التي يثيرها أصحاب الفتن والنفوس المريضة؛ وليؤكد عمق العلاقات بين البلدين، خاصة بعد أن أصبح التعاون والتكامل بين المملكة والإمارات في أقوى صوره»، وأضاف: «إن العلاقات الثنائية تكبر وتقوى؛ لتدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي».

وأشار إلى أن هذه العلاقة العميقة متأصلة بين أبناء الشعبين، لا يستطيع أي حاقد أن يؤثر في هذه العلاقة.

وأوضح: «إن جهود الإمارات والسعودية، والتضحيات التي قدمها أبناؤهما؛ هي جهود عظيمة سيدونها التاريخ، وسيشهد عليها الشرفاء من أهل اليمن، وستظل الإمارات والسعودية صفاً واحداً ضد الإرهاب المقيت، وستسعى الحكومتان لاجتثاث أصوله وجذوره؛ لكي تنعم المنطقة بالسلام؛ ولتعيش البشرية في أمن وآمان». وتابع: «إن البيان المشترك؛ يعد تأكيداً من البلدين الشقيقين على أواصر الأخوة التي يعيشها أبناء البلدين، والتوجه الاستراتيجي للبلدين؛ لتحقيق أمن المنطقة، والمحافظة على المكتسبات المشتركة».

بدورها، قالت الدكتورة شيخة الطنيجي الأستاذ المشارك في القيادة التربوية بكلية التربية في جامعة الإمارات: «إن المهمة الإنسانية الكبيرة التي تجمع بين حكومتي الإمارات والسعودية، ومسؤوليتهما في تحالف دعم الشرعية في اليمن، تتعرض لحملات تشويه منظمة من الذين لديهم أجندات مغايرة لإنقاذ اليمن وشعبه من انقلاب الميليشيات الحوثية، وإن الشائعات والأقاويل لن تؤثر في هذا الرباط الصلب، الذي يجمع بين الشقيقين خاصة؛ لتحقيق هدف نبيل، بُذل فيه الغالي والنفيس، وقدم فيه الشهداء كأروع صور التضحية والبذل».

وأضافت: «إن السعودية والإمارات تجمعهما روابط وثيقة، وتنسيق على أعلى المستويات، ويعملان في تحالف مشترك لديه أهدافه المحددة والواضحة؛ لذلك فإن التشكيك فيهما، ومحاولة شق الصف باتت مكشوفة وواضحة، وينبغي مجدداً التذكير بالأهداف النبيلة التي قام بها التحالف، والتضحيات التي لا تقدر بثمن التي قدمها؛ من أجل نصرة ودعم الشرعية، وكشف المخططات المدبرة لليمن عبر التدخل الخارجي ودعم الميليشيات».

ويقول الدكتور عبدالله الخطيب أستاذ القانون ومساعد عميد كلية القانون في جامعة الإمارات: «إنه لا يشك امرؤ في قوة العلاقة بين الإمارات وشقيقتها السعودية، ولا في صدق نواياهما تجاه القضية اليمنية، فقد حملتا هم الأمة العربية، وضمان وحدتها، وسلامة دولها؛ لهذا لم يكن غريباً مبادرتهما إلى إنقاذ اليمن من انقلاب الحوثي، مدفوعتين بنخوة عربية أصيلة مكتملة برجاحة عقل وفطنة لتداعيات الأحداث، وأثر ذلك في أمن المنطقة وشعوبها».

ويضيف: «إن البيان المشترك بين البلدين الشقيقين؛ يبين صلابة هذه العلاقة، وقوة تحالف دعم الشرعية، ويرسل رسالة قوية وواضحة إلى المغرضين والحاقدين بأنه مهما حاولت أبواق الإعلام المعادي أو الحكومات الفاسدة التدليس وقلب الحقائق بتشويه صورة الإمارات، فإنها لن تصيب، ومصيرها إلى الفشل والتجاهل.