متحدث أممي: الشرق الأوسط لا يحتمل اضطرابات جديدة

نيويورك/ الخليج 365
حذرت الأمم المتحدة، الإثنين، من تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط مؤخرا، وعدم تحمل المنطقة لاضطرابات جديدة
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال دوغريك: "منذ الجمعة الماضي نرى اضطرابات واعتداءات وغارات في إسرائيل وغزة ولبنان وسوريا والسعودية، والأمين العام يقول دائما، إن المنطقة لا تحتمل اضطرابات جديدة".
وشنت إسرائيل، فجر السبت، غارة جوية في سوريا، قالت إنها أحبطت عملية خطط لتنفيذها "فيلق القدس" الإيراني ومليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية.
وفجر اليوم نفسه، سقطت طائرة استطلاع مسيرة وانفجرت أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله" (حليف إيران).
كما استهدفت 3 انفجارات، فجر الإثنين، مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في البقاع اللبناني.
وفي اليمن قالت جماعة الحوثيين، إنها نفذت هجوما واسعا بطائرات مسيرة على "هدف عسكري هام" بالعاصمة السعودية الرياض، دون أن توضح طبيعة الهدف.
ولم يصدر تعليق من الجانب السعودي حول الأمر، لكن المملكة عادة ما تستنكر استهداف الحوثيين لأهداف مدنية في البلاد، نافية مزاعم الجماعة اليمنية عن كونها أهدافا عسكرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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