قناة: إسرائيل هددت "حماس" عبر مصر بمهاجمة غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، الإثنين، أن "إسرائيل نقلت رسالة تهديد إلى حركة حماس، عبر المخابرات المصرية، بعد تكرار إطلاق الصواريخ خلال الأيام الأخيرة".

وأضافت أن القاهرة نقلت إلى "حماس" رسالة تحذير مفادها أن إسرائيل "لن تتردد في مهاجمة غزة، ولن تكبل الأحداث في الجبهة الشمالية يدها عن تشديد هجماتها ضد القطاع".

وشنت إسرائيل، منذ فجر السبت، هجمات في كل من لبنان والعراق وسوريا، بحسب اتهامات من السلطات اللبنانية وقوات "الحشد الشعبي" (شيعية) في العراق.

واكتفت إسرائيل بإعلان أنها شنت غارة جوية في سوريا، قالت إنها أحبطت عملية خطط لتنفيذها ‎"فيلق القدس" الإيراني ومليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية.

وتابعت القناة أن "إسرائيل أكدت للمخابرات المصرية أنها لن تتوانى عن مهاجمة غزة، سواء بسبب الانتخابات أو غيرها".

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وتشهد إسرائيل انتخابات برلمانية مبكرة، في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد أن فشل رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في حشد الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة.

وزادت القناة بأن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تفيد بضلوع حركة "الجهاد" الإسلامي بإطلاق الصواريخ من غزة على جنوبي إسرائيل.

وأردفت أن "حماس أبلغت مصر أن إطلاق الصواريخ مخالف لمصلحتها (الحركة)".

وبجانب انتهاكات عسكرية إسرائيلية شبه يومية، تحاصر إسرائيل أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية، صيف 2006.

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل.

وردت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الإثنين، بقصف موقع لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لـ"حماس" شمالي غزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.