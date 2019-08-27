الارشيف / اخبار الخليج

#النصر يعبر #السد بثنائية.. في دور ربع نهائي آسيا

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

قلب فريق النصر الطاولة في وجه ضيفه السد القطري بعد أن حول تأخره لفوز ثمين بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وقد لعب جمهور النصر دورًا كبيرًا في دفع فريقه وشحذ همم لاعبيه طوال المواجهة وتعويض الحالة النفسية للفريق بعد خسارة أهم الأوراق التي بيد فيتوريا المهاجم “حمد الله” بداعي الإصابة.

 

Advertisements

بدأ الشوط الأول ولم يظهر النصر بالمستوى المعروف عنه في الأدوار السابقة ولاسيما في التغطية الدفاعية وتحديدًا خلال أول ثلث ساعة من زمن المواجهة، إذ تمكن الضيوف من مباغتة أصحاب الدار بهدف يلخص الحالة المرتبكة التي بدأ عليها النصر وذلك عندما نفذ السد كرة ركنية وصلت على قوس منطقة الجزاء لتفلت من المحور المتقدم وتصل للمتأهب علي أسد الذي سددها من الجهة اليمنى قوية هدفًا سداويًا اكتفى براد لي جونز بدور المشاهدة وذلك عند الدقيقة 21، لتستمر الهيمنة السداوية حتى الدقيقة 25 وبعدها تحسن أداء النصر كثيرًا وبدأ الأداء تصاعديًا حتى تمكن الشاب عبدالرحمن الدوسري من تعديل الكفة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بعد كرة ركنية لم تجد التغطية الدفاعية لم يتوانَ في إيداعها الشباك معلنًا التعادل لفريقه لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

 

بدأ الشوط الثاني واستمرت الإثارة مع ارتفاع في المستوى الفني للفرقة الصفراء، ولعل أخطر الفرص ما قدمه فهد الجميعة من جهد كبير في الجهة اليسرى ليقدم كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وجدت تشتيتًا من دفاعات السد عند الدقيقة 55، ولكن سرعان ما ترجمت هذه الأفضلية بهدف نصراوي ثان عند الدقيقة 72 بعد كرة عرضية من نور الدين مرابط وجدت ارتقاء مثاليًا من فراس البريكان الذي بدوره هيأها برأسه للمتمركز “جوليانو” ليحولها الأخير مباشرة عبر رأسية متقنة في الشباك، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي انطلق الأنصاري بكرة مستغلاً خطأ التشتيت من الدفاع النصراوي ولكن عبدالله مادو أنقذها لركلة ركنية ببراعة لتنتهي المواجهة بفوز النصر بهدفين لهدف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #النصر يعبر #السد بثنائية.. في دور ربع نهائي آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا