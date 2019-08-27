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هل مكعبات مرقة الدجاج مضرة

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

توجد مكعبات مرقة الدجاج في كل منزل، ويستخدمها الكثير من ربات البيوت في تحضير غالبية أنواع الأطعمة، ولكن هناك أضرار لمكعبات مرقة الدجاج، سنطلعكِ عليها في هذا المقال.

أضرار مكعبات مرقة الدجاج:

يجب عليكِ الحذر من استخدام مكعبات مرقة الدجاج، لمالها من أضرار كثيرة، ومخاطر تنعكس على صحة المستهلكين، إذ إنها تحتوي على مادة جلوتامات أحادي الصوديوم أو الملح الصيني، وهي مادة لها أضرار خطيرة على الصحة العامة للجسم.

هذا بالإضافة إلى أن مكعبات مرقة الدجاج يدخل في تصنيعها جلود الدجاج وأحشاؤها، عوضًا عن لحومها وعظامها، الأمر الذي يتسبب في الإصابة بالكثير من الأمراض.

وهناك بعض الدراسات غير المؤكدة نوهت عن أن مادة جلوتامات أحادي الصوديوم تعد من مسببات السرطان، مثل سرطان المعدة والقولون والمستقيم، وتؤثر على خلايا المخ، وتتسبب في الإصابة بالألزهايمر وفقدان البصر والعديد من الأمراض الأخرى. وتقول الدكتورة شيرين علي زكي، رئيسة لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، على جروبها التوعوي "جت في اللقمة"، إنه لا توجد أبحاث علمية مؤكدة تُثبت صحة هذا الكلام، لكن هذه المادة مثل أي مادة أخرى تتم إضافتها إلى الغذاء، قد تسبب أضرارًا إذا ما تم تناولها بشكل يومي أو بكميات مفرطة.

أين توجد مادة جلوتامات أحادي الصوديوم؟

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تدخل مادة جلوتامات أحادي الصوديوم في تكوين صوص الصويا وتوابل الشعرية الجاهزة، وكذلك اللحوم المصنعة، مثل:

السوسيس والبرجر واللانشون والبسطرمة والهوت دوج وغيرها. لذا يفضل عدم استهلاك هذه الأطعمة، أو إذا ما تم تناولها يجب الحذر من الاستهلاك المفرط لها، كما أكدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، على أن الكمية الآمنة والموصى بها عند استهلاك هذه المادة هي 0.5 جرام يوميًا للفرد.

أضرار مادة جلوتامات أحادي الصوديوم:

هذه بعض الأضرار التي تلحق بصحة المستهلكين، نتيجة للإفراط في تناول مادة جلوتامات أحادي الصوديوم الموجودة في مكعبات مرقة الدجاج والعديد من الأطعمة الأخرى.

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تشكل ضررًا كبيرًا على مرضى الضغط المرتفع، ومرضى القلب والشرايين، بالإضافة إلى النساء الحوامل، نظرًا لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الملح. تسبب حالات حساسية لبعض الأشخاص. تسبب لبعض الأشخاص صداع أو صداع نصفي. تسبب قيء وغثيان، وحكة واحمرار بالجلد، وسرعان ما تزول هذه الأعراض بعد تناول هذه المادة بساعتين. تسبب ضررًا على من يعانون من ارتفاع حمض اليوريك، نتيجة تصنيعها من جلود وأحشاء الدواجن. وأخيرًا عزيزتي الأم الوقاية خير من العلاج، لذا يجب عليك الحرص على استخدام المنتجات الطبيعية، والابتعاد عن استخدام مكعبات مرقة الدجاج، والإقبال أكثر على استخدام مرقة الدجاج الطازجة المصنوعة في المنزل، ومنع تقديم اللحوم المصنعة للأطفال، ويجب أن تقرئي مكونات أي منتج غذائي، لكي تتعرفي على محتوياته، وإن كانت هذه المادة تدخل في تكوينه أم لا، حفاظًا على صحتكِ وصحة أسرتكِ.