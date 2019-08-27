الجيش اليمني يتقدم باتجاه مركز محافظة أبين

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© REUTERS / FAWAZ SALMAN
وأضاف أن القوات المتقدمة تضم عربات وآليات وتمكنت من السيطرة على مديرية أحور وأجزاء من مديريتي المحفد ومودية ووصلت إلى تخوم منطقة العرقوب في مديرية خنفر القريبة من زنجبار.
وذكر أن قوات الحزام الأمني وألوية الدعم والاسناد دفعت بتعزيزات إلى مدينة زنجبار للتصدي لزحف الجيش اليمني.
وكانت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، تمكنت الثلاثاء، من السيطرة على مدينة زنجبار عاصمة أبين بعد اسقاطها معسكري قوات الأمن الخاصة والشرطة العسكرية في مديريتي زنجبار وخنفر.
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