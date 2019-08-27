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الجيش اليمني يتقدم باتجاه مركز محافظة أبين

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© REUTERS / FAWAZ SALMAN

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن قوات ضخمة من الجيش اليمني بينها اللواء الخامس مشاة و115 و103 مشاة والقوات الخاصة تتقدم من محورين باتجاه مديرية زنجبار مركز محافظة أبين للسيطرة عليها.

وأضاف أن القوات المتقدمة تضم عربات وآليات وتمكنت من السيطرة على مديرية أحور وأجزاء من مديريتي المحفد ومودية ووصلت إلى تخوم منطقة العرقوب في مديرية خنفر القريبة من زنجبار.

وذكر أن قوات الحزام الأمني وألوية الدعم والاسناد دفعت بتعزيزات إلى مدينة زنجبار للتصدي لزحف الجيش اليمني.

وكانت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، تمكنت الثلاثاء، من السيطرة على مدينة زنجبار عاصمة أبين بعد اسقاطها معسكري قوات الأمن الخاصة والشرطة العسكرية في مديريتي زنجبار وخنفر.

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