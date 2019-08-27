دبي - بواسطة محمد فارس Rush Wars لعبة استراتيجية قتالية من Supercell متاحة الآن بالإصدار التجريبي © Tech World قدمت بواسطة

قبل أيام، قامت شركة Supercell بالتلميح وعبر حسابها الرسمي في

What could this mean? pic.twitter.com/iCt3cWIgqZ — Rush Wars (@RushWars) August 23, 2019

عن نيتها إطلاق لعبة جديدة من تطويرها لمستخدمي أندرويد. واليوم تم إتاحة الإصدار الأوّل والتجريبي من لعبتها هذه على متجر جوجل بلاي والتي حملت اسم Rush Wars.

في السياق ذاته، أشارت الشركة بأن هذا الإصدار متاح حاليًا في عدة مناطق “كندا وأستراليا ونيوزيلندا”، على أن تصل للجميع عند إطلاق الإصدار الرسمي والنهائي بدون ما يُحدد وقت بعينه.

فيما يخص بلعبة Rush Wars، فهي لعبة تجمع بين العديد من الميكانيكا الموجودة في إصدارات Supercell السابقة.

لذلك إذا كنت من محبي أعمال الشركة، فستبدو Rush Wars أنها لا تبتعد عن ألعاب الشركة الشهيرة السابقة.

على أي حال، يغطي الإصدار التجريبي للعبة بعض الآليات التي يمكنك توقعها من الإصدار القادم من Rush Wars.

حيث أولاً وقبل كل شيء، ستقوم بإنشاء مجموعة نخبة من الشخصيات التي تفتحها في صناديق اللعبة المسروقة.

ثم ترسلها إلى الميدان بحثًا عن الذهب من خلال مهاجمة مناجم الذهب من حولك، وبالطبع سيتعين عليك أيضًا إنشاء دفاعات خاصة بك.

على أن تدعم الانضمام إلى فريق أو البدء مع الأصدقاء، وإليكم ما يدور رحى هذه اللعبة بشكل نقاط مختصرة:

قم بتكوين فرقة الهجوم النهائية الخاصة بك لغزو مناجم الذهب للعدو.

انضم إلى فريق أو ابدأ مع أصدقائك.

قاتل في الحرب وواجه فرق العدو من جميع أنحاء العالم.

اكتشف عالم Rush Wars من خلال كسب الصناديق المجانية لفتح القوات والدفاعات.

اجمع القادة ذوي القدرات الخاصة لقيادة الفرقة الخاصة بك إلى المعركة.

حماية مناجم الذهب الخاصة بك من المهاجمين عن غير قصد0

اكتشف خرائط جديدة مثل MEGACITY و AREA 54 التي تتميز بتأثيرات فريدة.

وكما أشرنا سابقًا، لا يزال الموعد الرسمي غير محدد من قبل الشركة، ولكن مع إطلاق الإصدار التجريبي نعرف بأن الإصدار الرسمي والنهائي سيُتاح قريبًا.

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أخيرًا، فيما يخص بتسعيرة اللعبة، فمن المتوقع أن يتم إطلاقها للتحميل مجّانًا، ولكن ستتضمّن عناصر شراء داخلية كثيرة.

ويُمكّن أن نرى اللعبة مدفوعة للتحميل مع التخفيف من عبء عناصر الشراء الداخلية، على أن يكون التوقّع الأوّل هو السائد.

التدوينة Rush Wars لعبة استراتيجية قتالية من Supercell متاحة الآن بالإصدار التجريبي ظهرت أولاً على عالم التقنية.