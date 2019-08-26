الان تتابع غداً انطلاق أشواط الماراثون بمهرجان ولي العهد للهجن في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-واس تنطلق غداً أشواط الماراثون بمهرجان ولي العهد للهجن في الطائف وأوضحت ادارة المهرجان أن السباقات و الأشواط ستكون على النحو التالي

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