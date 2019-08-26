كيف تعرفين ان زوجك يحبك ؟

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

تحلم كل زوجة بحب زوجها وتقديره لها واهتمامه بها وتأمل أن يستمر هذا الحب طوال حياتهما، ولكن قد يراودها الشكوك بعد فترة من الزواج بسبب عدم تعبيره عن حبه لها بالكلام أو تشعر بأنه أصبح منشغلًا عنها، فتتساءل هل ما زال يحبني أم إنه قد تغير؟ أو نقص هذا الحب داخله أو ربما اختفى بسبب دوامة الحياة وهمومها وانشغالاتها؟ ونقدم لكم بعض العلامات التي تساعدك على معرفة هل زوجك يحبك فعلًا أم لا.



كيف يفهم الرجل الحب؟

إن طبيعة الرجل تختلف عن المرأة، فالرجل يعبر عن حبه في كثير من الأحيان بالفعل، وليس بالقول على عكس المرأة يهمها كثيرًا سماع عبارات الحب، اعتقادًا منها أنها الدليل على هذا الحب، وهذا ما لا يحدث في غالب الأمر، وإذا حدث لا يستمر دائمًا كما ترغب هي، فلا تتسرعي وتحكمي على زوجك بأنه لا يحبك لمجرد أنه لم يعد يعبر لكِ عن حبه بالكلام ولكن انظري إلى أفعاله.

طرق الرجل في التعبير عن حبه لكِ الرغبة في الانجاب: إذا كان زوجكِ يريد إنجاب أطفال منكِ أو يريد المزيد من الأطفال إذا كان لديكما أطفال بالفعل، فهو يحبك لأن رغبة الزوج في الأطفال تعد دليلًا على حبه لزوجته، أما إذا كان الزوج لا يريد إنجاب الأطفال، فهذا دليل على أنه لا يريد أن يكون بينكما رابط قوي من هذا الزواج، ولا يريد التورط في العلاقة أكثر من ذلك.

تلبية الطلبات: إذا كان زوجك يسعى إلى توفير معظم طلباتك وطلبات المنزل، وفقًا لميزانيته دون أن يشتكي دائمًا، فهو يحبك حتى وإن لم يقل لكِ، ولكن كوني عادلة في حكمك عليه، وفقًا لظروفكما المادية.

مشاركته أسراره معك: إذا كان يخبرك بأسراره ويستشيرك في أموره ويبوح لكِ عما يجول في خاطره من مشاعر، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ويجلس بجوارك يتبادل معكِ أطراف الحديث، ويأخذ رأيكِ في بعض الأحيان فيما يخصه ولا يسخر من رأيك، فهو يحبكِ.

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التجاوز عن اخطاءك: إذا كان زوجك يتجاوز عن بعض من أخطائك دون تعليق أو يعاتبك عليها أحيانًا، ولكن لا يتفنن في تصيد أخطائك أو لا يكون قاسيًا معكِ ولا يصر على إهانتك، فهو يحبك.

السعي لتحقيق رغباتك: إذا وجدت زوجك يحاول تحقيق أي جزء بسيط من أحلامك ويهتم بها، فهو يحبك لأن الزوج لا يفعل ذلك إلا إذا كان يحب زوجته جدًا، فيكون حريصًا على سعادتها وتحقيق أحلامها.

المساعدة في التربية: إذا كان زوجك يساعدك في تربية الأطفال، ويرعى شؤونهم إن كنتِ مشغولة أو كنتِ بالخارج، ويهتم بشكواكِ منهم ولا يترك أمرهم على عاتقك بمفردك، فهذا تعبير عن حبه لكِ.

احترامك أمام أهله: إذا كان زوجك يحترمك أمام أهله وأهلك وأصدقائكما ولا يهينك أو يوبخك أمامهما، فهو يحبك.

الاستمتاع بالعلاقة الحميمة: إذا كان زوجكِ يؤدي العلاقة الزوجية بقدرٍ كبيرٍ من الروتين، من أجل المتعة فقط، فهو لا يحبكِ، أما إذا كان يتشوق إلى العلاقة، ويمارسها معكِ ببعض من الحب والحنان إلى جانب المتعة، فهو يحبك ولا يريد أن يفارقكِ.

عدم تحمل الخصام: إذا تشاجرتما وتخاصمتما هل يتركك ولا يهتم نهائيًا مهما مكثتما من وقت أم إنه يسعى إلى المصالحة ولا يطيق هذا الوضع كثيرًا، إذا كان يهتم ولا يتحمل هذا كثيرًا، فهو يحبك.

المزاح: فإذا كان زوجك يضايقك أحيانًا أو يمزح معك أو يذكرك بموقف محرج لكِ، ويعلق عليه بأسلوب مرح أو يتعمد إغاظتك على سبيل الممازحة، فهو يحبك ولكن بطريقته الخاصة.