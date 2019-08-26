 6 طرق للتخلص من بقع الزيت على الملابس 

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

تحدث بقع الزيت علي الملابس بسهولة بمجرد التحرك في الإتجاه الخاطئ فإن التي شيرت يبدو أسوأ ولكن الخبر السار لك هنا هو أن بقع الزيت علي الملابس ليست دائمة ، وفيما يلي كيفية التخلص من بقع الزيت حتي بالنسبة للأقمشة الأكثر حساسية :



1.بودرة التلك :

بودرة التلك من المكونات الفعالة جداً عندما يتعلق الأمر بإزالة البقع . هذا المسحوق الأبيض سريع لإمتصاص السوائل . أهم ميزة لبودرة التلك أنه يمكنك إستخدامها للملابس الحساسة وحتي أنه لا يؤدي إلي أقمشة باهتة أو تفقد لونها . العمل علي رش بودرة التلك بسخاء حتي يمتص الزيت بودرة التلك مع القيام بالضغط بلطف علي المسحوق بأصابعك . يبدأ بعدها المسحوق في التمدد . يفضل تركه بالبقاء المنطقة المتضررة لمدة 20 – 30 دقيقة . في حالة إذا كانت بقعة الزيت كبيرة يتم نقعها في الماء لمدة 20 – 30 دقيقة بعدها يتم غسل قطعة القماش بشكل طييعي .

2. الخل :

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الخل معبأ بالمواد القابضة القوية والفعالة في تفيك بقع الزيت . كما أن الخل يترك رائحة مميزة علي الملابس . كل ما عليك هو نقع الجزء الملون في الخل . وإذا كان الخل يتم خلطه علي الملابس الملونة يفضل خلط نسب متساوية من الخل مع الماء الساخن . وذلك حتي تحمي القماش من التلاشي أو الحصول علي مبيض . وبمجرد أن يتم نقع الملابس، يمكنك فرك المنطقة قليلاً لإزالة بقع الزيت. يمكنك تطبيق القليل من الخل مرة أخري في حالة عدم تلاشي البقع تماماً . تأكد من أن الهواء الجاف قام بتجفيف قطعة الملابس لمنع وجود أي بقع عنيدة .

3. الليمون :

يعرف بأن الليمون وكيل تبيض جيد، يمكن أن يساعد أيضاً في تخفيف بقع الزيت الصعبة . كما أن طريقة إستخدام الليمون سهلة من خلال الضعط علي الليمون لإستخراج العصير ويتساقط علي أماكن بقع الزيت. يمكنك إستخدام قشر الليمون في الفرك الطبيعي واللطيف للتخلص من الزيت الزائد في المنطقة . ترك القماش حتي يجف وبعدها يمكن تطبيق المزيد من الليمون وبعدها غسل الملابس بالطريقة المتعادة .

4. الماء الساخن :

نحن جميعاً نعلم أن الزيت والماء لا يختلطان وهذه هي الطريقة التي يعمل بها هذا العلاج . يساعدك الماء الساخن في تكسير الزيت علي ملابسك لتخلص من الأثار الدائمة . لإستخدام هذه الطريقة يمكنك وضع قطعة قماش علي الحوض وترك كمية من الماء علي النار حتي تصل إلي درجة الغليان . والأن، صب الماء مباشرة علي بقع الزيت وفرك القماش بفرشاة اسنان قديمة. تذكر أنك ستحتاج إلي فرشاة أسنان قديمة . وبعد الإنتهاء، يفضل تطبيق سائل الغسيل وخصوصاً، الذي يحتوي علي مستخلص الليمون بإستخدام الإسفنجة حتي تحدث رغوة .

5. صودا الخبز :

صودا الخبز من العناصر المنزلية الشائعة وأيضاً جيدة لإزالة البقع الزيتية. نظراً، لأن لها طبيعية بلورية فهي تمتص السوائل بسهولة .. كل ما عليك هو رش كمية سخية من صودا الخبز علي بقع الزيت. وبعد مرور فترة قصيرة يتحول لون الملابس إلي اللون البني يدل ذلك علي إمتصاص الزيت لصودا الخبز . وبعدها يتم كشط صودا الخبز بعد أن تمتصها الجلد . في حالة عدم التخلص النهائي من البقع يمكنك إضافة طبقة جديدة والإستمرار علي تكرار هذه الخطوات حتي تتلاشي البقع وتختفي.