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الإثنين 26 أغسطس 2019
الملكة رانيا
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
نشر الحساب الرسمي للملكة رانيا، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال ساحرة حيث ارتدت تيشيرت أسود يحمل صورة زوجها ملك الأردن بالزي الرسمي، وتنوره سماوية.
وجاءت الإطلالة خلال اجتماع الملكة رانيا مع مجموعة مصممين أردنيين.
وعلقت على الصورة التي نشرتها على ” انستجرام ” قائلة : ” خلال لقاء اليوم مع عدد من المصممين الأردنيين الذين سيشاركون في أسبوع عمان للتصميم هذا العام، وحديث مع فريق العمل المسؤول عن هذا الحدث، للاطلاع على التحضيرات النهائية “.
وتفاعلت الفنانة المصرية فيفي عبده مع الإطلالة من خلال تعليق لها به قلوب للملكة رانيا.
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كانت هذه تفاصيل خبر الملكة رانيا تشارك جمهورها بإطلاله ساحرة.. وفيفي عبدة تتغزل بها (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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