شاهد.. أمطار الخير تروي تبوك

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ متابعات تداول رواد التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مصور، لهطول أمطار متوسطة الغزارة، اليوم الأثنين، على منطقة تبوك.

Advertisements وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، تنبيهًا مبكرًا على منطقة تبوك، يشمل: أملج-تبوك-تيماء. وأوضحت أن حالة الطقس ستكون عبارة عن رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية. وأشارت إلى أن الحالة ستستمر حتى منتصف الليل. Advertisements

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