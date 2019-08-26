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شاهد.. أمطار الخير تروي تبوك

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شاهد.. أمطار الخير تروي تبوك

كتب

الخليج 365 ـ متابعات

تداول رواد التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مصور، لهطول أمطار متوسطة الغزارة، اليوم الأثنين، على منطقة تبوك.

 

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وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، تنبيهًا مبكرًا على منطقة تبوك، يشمل: أملج-تبوك-تيماء.

 

وأوضحت أن حالة الطقس ستكون عبارة عن رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية. وأشارت إلى أن الحالة ستستمر حتى منتصف الليل.

 

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