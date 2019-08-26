شكرا لقرائتكم نتانياهو يوعز ببناء 300 وحدة استيطانية ردا على هجوم بقنبلة في الضفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ ساعتين في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 20:01

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الإثنين، ببناء مئات الوحدات السكنية الجديدة للمستوطنين بالقرب من موقع الهجوم الذي وقع الجمعة في الضفة الغربية المحتلة وأدى إلى مقتل شابة إسرائيلية.



وأسفرت القنبلة محلية الصنع التي زرعت بالقرب من مستوطنة دوليف -شمال غرب مدينة رام الله- عن مقتل رينا شنيرب (17 عاما) وإصابة والدها وشقيقها في ما وصفه الجيش بأنه "هجوم إرهابي".

واعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين المشتبه بهم، مشيرة إلى استمرار التحقيق.

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وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، الأمر الذي تعارضه إسرائيل.

وفي بيان لمكتب رئيس الوزراء صدر الإثنين باللغة الإنكليزية، أمر نتانياهو بتقديم الخطط لبناء الوحدات الاستيطانية في الاجتماع المقبل للجنة التخطيط من أجل "إنشاء حي جديد في دوليف بواقع 300 وحدة سكنية جديدة".

وورد في البيان قول نتانياهو: "سنعمق جذورنا ونضرب أعدائنا (...) سنواصل تعزيز وتطوير المستوطنات".