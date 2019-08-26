شكرا لقرائتكم مودي لترامب: الوضع في كشمير تحت السيطرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بياريتس (فرنسا) - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 18:50

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن لا حاجة للتوسّط بين نيودلهي وإسلام آباد حول التوتر في كشمير، لأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يشعر بأنه "يسيطر" على الوضع.



جاء ذلك خلال لقاء بينهما في مدينة بياريتس الفرنسية، على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، علماً أن كشمير دخلت أسبوعاً رابعاً من الإغلاق، بعدما ألغت نيودلهي الحكم الذاتي فيها.

وقال ترامب خلال لقائه مودي إن "رئيس الوزراء يشعر بأن الوضع تحت السيطرة"، مضيفاً أنهما تحدثا "طويلاً" الأحد حول كشمير.

وكان الرئيس الأميركي عرض الثلثاء الماضي، بعد اتصال هاتفي مع مودي ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، "التوسّط" في الوضع "المتفجر" في كشمير.

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وشهد الإقليم صدامات بين سكان وقوات الأمن، على رغم فرض الحكومة الهندية حظراً على وسائل الاتصال الهاتفية والإنترنت، إضافة إلى قيود مشددة على حرية التنقل.

ورشق متظاهرون حجارة على شاحنة، اعتقدوا بأنها آلية عسكرية، وقُتل سائقها بعدما أصيب برأسه.

وتؤكد السلطات أنها ترفع تدريجاً القيود المفروضة في المنطقة. لكنها أرغمت وفداً يرأسه الزعيم المعارض راهول غاندي، توجّه إلى كشمير للاطلاع على الأوضاع، على العودة عند وصوله السبت إلى مطار سريناغار، أبرز مدن الإقليم.

وكتب غاندي على "تويتر": "20 يوماً مرّت على تقييد حرية شعب جامو وكشمير وحقوقه المدنية. عندما حاولنا زيارة سريناغار، تمكّن قادة المعارضة والإعلام من أخذ لمحة عامة عن الإدارة القاسية والوحشية الموجّهة ضد الشعب".

وبرّر قائد الشرطة في الإقليم ديلباغ سينغ إعادة غاندي ووفده بضرورة تفادي أي "إعلان مثير للجدل"، في وقت "يعود فيه الوضع إلى طبيعته".