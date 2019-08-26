شكرا لقرائتكم إندونيسيا تنقل عاصمتها إلى جزيرة بورنيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جاكرتا - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 16:08

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أن موقعاً في شرق جزيرة بورنيو اختير لنقل العاصمة السياسية للبلاد إلى خارج جاكرتا، وهي مدينة ضخمة مكتظة ومهددة بارتفاع مستوى المياه.



وأوضح أن الموقع اختير "لأنه ليس معرضاً كثيراً لكوارث طبيعية"، مثل فيضانات وهزات أرضية وأمواج مدّ عملاقة (تسونامي) وثوران بركاني، علماً أن جزءاً كبيراً من الأراضي الإندونيسية يقع على حزام نار المحيط الهادئ.

وأشار ويدودو إلى أن الموقع الجديد في ولاية كاليمانتان الشرقية (الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو) اختير "لأن موقعه استراتيجي، في وسط إندونيسيا".

ويقع المكان المقترح بين مدينتَي باليكبابان وساماريندا في منطقة غابة استوائية تتمتع بتنوّع بيولوجي ضخم.

وقال الرئيس الإندونيسي إن "العبء الذي تحمله جاكرتا ثقيل جداً، بوصفها مركزاً سياسياً واقتصادياً ومالياً وكذلك بالنسبة إلى التجارة والخدمات"، وزاد: "منذ باتت مستقلة، لم تختر إندونيسيا أبداً عاصمتها".

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وذكر أن الحكومة ستعدّ قانوناً يُطرح في البرلمان لإقرار تغيير العاصمة، مقدّراً كلفة العملية بـ 32 بليون دولار.

وأشار وزير التخطيط بامبانغ برودجونيغورو إلى مرحلة تحضيرية عام 2020، قبل أن يبدأ نقل الهيئات الحكومية بدءاً من العام 2024.

ويأتي ذلك فيما تتزايد مخاوف في شأن مصير جاكرتا، إذ تتعرّض لغرق جزء من أراضيها تحت المياه.

وأفاد خبراء بيئيون بأنه في ظلّ الوتيرة الحالية، قد يغرق ثلث المدينة تحت البحر بحلول العام 2050. ويُضعف العاصمة تخطيط مدني سيء وواقع أن عدداً كبيراً من السكان ليست لديهم شبكة إمدادات مياه ويستخدمون المياه الجوفية، ما يؤدي إلى انهيار أحياء بكاملها. يُضاف إلى ذلك تلوّث وزحمة سير خانقة وأخطار حصول زلازل.

ويقطن في جاكرتا حوالى 10 ملايين فرد، و30 مليوناً في محيطها.