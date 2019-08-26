شكرا لقرائتكم ترامب مستعد للقاء روحاني... ويلوّح لإيران بردّ "عنيف جداً" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بياريتس (فرنسا)، طهران، بكين – أ ب، أ ف ب | منذ 5 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 20:12

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، في ظروف "مناسبة"، لكنه لوّح لطهران بردّ "عنيف جداً"، إذا واصلت استفزازاتها في المنطقة.



أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتحدث عن إعداد "خريطة طريق"، مشيراً إلى إمكان التفاوض على اتفاق جديد، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده ترامب وماكرون، في ختام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في مدينة بياريتس الفرنسية، حيث حلّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضيفاً مفاجئاً الأحد، بدعوة من باريس.

وقال ترامب: "إذا كانت الظروف مناسبة، سأوافق بالتأكيد على" لقاء روحاني. واعتبر أن عقد هذا اللقاء في الأسابيع المقبلة يبدو واقعياً، لافتاً إلى إمكان إحراز تقدّم، على رغم أن ذلك "قد لا يكون فوراً".

واستدرك أن إيران ستواجه "قوة عنيفة جداً"، إذا لم توافق على أن تكون "لاعباً جيداً" في المنطقة.

وأعلن ماكرون إعداد "خريطة طريق من نوع ما" خلال القمة، بعد زيارة ظريف. وأشار إلى أن المحادثات في بيارتيس هيأت "ظروفاً لعقد اجتماع وبالتالي اتفاق" بين ترامب وروحاني.

وأعرب عن أمله بتنظيم اللقاء "في الأسابيع المقبلة"، لافتاً إلى أن "التغيير الحقيقي" الذي حصل في هذا الصدد هو "إبداء الرئيس روحاني انفتاحه" اليوم الاثنين على هذا الاحتمال. واستدرك: "لم يتم فعل شيء، والأمور هشّة جداً".

واعتبر ماكرون أن الأمر يتعلّق "بدرس كيفية بناء اتفاق نووي جديد مع إيران"، في وقت يأمل الأميركيون بأن تكون "المدة" التي يشملها "أطول"، وأن تكون "مزيد من المواقع خاضعة لمراقبة".

ورفض كشف تفاصيل قد "تقوّض" المفاوضات، وتابع أن "فرنسا تمارس الدور الذي عليها أن تمارسه، مع ألمانيا وبريطانيا".

وأشاد ماكرون وترامب بتقارب وجهات النظر بين قادة مجموعة السبع خلال القمة. وقال الرئيس الفرنسي: "تمكّنا من التوصل إلى نقاط تقارب حقيقية، لم يسبق لها مثيل، وإيجابية جداً، ما سيتيح لنا المضيّ بطريقة مفيدة جداً".

واعتبر الرئيس الأميركي أن ماكرون قام "بعمل رائع" خلال القمة، وزاد مخاطباً إياه: "كان هذا مميزاً جداً، يومان ونصف يوم من وحدة الصف. أودّ أن أشكرك".

تصريحات الرئيسين في مؤتمرهما الصحافي، جاءت بعد ساعات على إعلان ترامب موافقته على زيارة ظريف إلى فرنسا الأحد، مشيداً بـ "وحدة صف كبرى" لدى مجموعة السبع إزاء إيران.

ظريف الذي استُقبل في البلدية، لا في موقع انعقاد القمة في مدينة بياريتس، لم يلتقِ سوى ماكرون ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، اللذين التقاهما الجمعة في باريس، إضافة إلى وزير المال برونو لومير.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن المحادثات مع الوزير الإيراني كانت "إيجابية" و"ستستمر". وشددت على أن مجيء ظريف كان "بالاتفاق" مع الولايات المتحدة، وتابعت: "تم كل شيء خلال ساعات. ومنذ بات ذلك ممكناً، أبلغنا الدول الأوروبية والأميركيين". وأضافت أن ماكرون أبلغ ترامب بذلك شخصياً.

وعلّق الرئيس الأميركي، قائلاً: "ماكرون طلب موافقتي. قلت له: إذا كان هذا ما تريده، فامضِ قدماً. لا اعتبر ذلك عدم احترام. كنتُ على علم بكل ما كان يفعله (ماكرون) ووافقت".

Advertisements

واستدرك أن "من المبكر جداً" عقد لقاء مع ظريف الذي تحظّر الولايات المتحدة التعامل معه.

ترامب الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، أشار إلى "وحدة صف كبرى" في مجموعة السبع إزاء إيران، خصوصاً في شأن منعها من امتلاك سلاح نووي. وأضاف: "وصلنا تقريباً إلى استنتاج" في هذا الصدد.

وأكد أن واشنطن "لا تسعى إلى تغيير النظام" في طهران، وتابع: "نريد أن تكون إيران غنية مجدداً وألا تكون نووية".

أما مركل فلفتت إلى أن المحادثات مع ظريف تمت "بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وهذا أمر مهم". وأضافت: "إنها خطوة كبرى إلى الأمام. هناك الآن أجواء تتيح إجراء محادثات". واستدركت أن المفاوضات المتعلّقة بتحقيق هذا الهدف "تسير ببطء".

في طهران، دافع روحاني عن زيارة ظريف بياريتس، بعد انتقادات وجّهها متشددون للوزير.

وقال: "أعتقد بضرورة استخدام أي أداة ممكنة من أجل تنمية البلاد وتقدّمها. لو أنني أعلم بأن مشكلة البلاد ستُحلّ إذا التقيت شخصاً، لن أمتنع عن ذلك. لإن الأساس هو مصالح البلاد".

وأضاف: "يد القوة والديبلوماسية يجب أن تكونا إلى جانب بعضهما بعضاً. مخطئ مَن يتصوّر أن يداً واحدة كافية... علينا بذل جهود وعدم تفويت الفرصة، ولو كانت نسبة نجاحها 10 أو 20 في المئة".

جاء ذلك بعدما اعتبر عبدالله حاجي صادقي، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي لدى "الحرس الثوري"، أن "العداء والمواجهة مع الثورة لا ينتهيان ولا يمكن حلّهما من خلال التفاوض والحوار". وأضاف: "يجب ألا نتوقع شيئاً غير العدوان والهجمات والتحريض والعدائية" من العدوّ.

واعتبرت صحيفة "كيهان" المحسوبة على مكتب خامنئي، أن زيارة ظريف فرنسا مرتين خلال أيام توجّه "رسالة ضعف ويأس". وأضافت: "هذه الإجراءات غير اللائقة تُتخذ مع وهم بالانفتاح، لكن الأثر الوحيد الذي سيترتب عليها هو مزيد من الإساءة والضغط".

لكن صحيفة "اعتماد" المؤيّدة للإصلاحيين وصفت الزيارة بأنها "اللحظة الأكثر أملاً" لإيران، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل 15 شهراً. وتابعت: "يمكن أن نأمل بأن يكون ردّ ترامب على أفكار ماكرون هو السبب الرئيس للزيارة".

وبدأ ظريف في بكين اليوم الاثنين، جولة آسيوية تقوده أيضاً إلى اليابان وماليزيا. وقال بعد لقائه نظيره الصيني وانغ يي إنهما ناقشا "خريطة طريق" مدتها 25 سنة، تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلديهما. وأضاف أنه أطلع وانغ على نتائج محادثاته في فرنسا.

ورفض الوزير الصيني التدابير "الأحادية وسياسات القوة" و"إجراءات الآخرين للتدخل في شؤون البلدان التقدمية، وبينها إيران والصين". وأضاف: "نقف معاً في التعامل مع هذه التدخلات، وفي رفضها باعتبار أنها تهديد كبير للسلم والأمن الدوليين وللعلاقات الودية بين الدول".

إلى ذلك، أعلنت إيران أنها باعت النفط الذي تحمله الناقلة "أدريان داريا 1" التي تطالب الولايات المتحدة باحتجازها مجدداً، بعدما أطلقتها جبل طارق، للاشتباه في أنها تهرّب نفطاً إلى سورية، في انتهاك لعقوبات أوروبية.

وقال الناطق باسم الحكومة علي ربيعي: "إيران باعت النفط، وبات على مالكه ومشتريه أن يحدّد أين سيتم تسجيله".

وذكر أن "مالك النفط هو مَن سيحدّد" وجهة السفينة، علماً أنه لم يحدّد هويته. وتحمل الناقلة 2,1 مليون برميل نفط، تُقدّر قيمتها بـ 130 مليون دولار.

في السياق ذاته، أعلنت البحرية الإيرانية نشر سفينتين حربيتين في خليج عدن، لحماية السفن التجارية الإيرانية.