مقتل ثلاثة جنود أتراك في اشتباكات شمال العراق

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محمد عثمان - الرياض - انقرة - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 15:58

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، مقتل ثلاثة جنود أتراك وجرح سبعة آخرين في اشتباكات مع مقاتلين أكراد شمال العراق.



ولم توضح الوزارة بدقة أين وقعت الاشتباكات مع أعضاء في حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "منظمة إرهابية". ولم توضح الوزارة بدقة أين وقعت الاشتباكات مع أعضاء في حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "منظمة إرهابية". ويأتي ذلك بعدما أطلقت تركيا الجمعة المرحلة الثالثة من عملية تقوم بها شمال العراق حيث يملك حزب العمال الكردستاني قواعد خلفية.



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