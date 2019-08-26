شكرا لقرائتكم جيبوتي ترحب بالبيان السعودي الإماراتي المشترك حول اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جيبوتي - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 19:28

رحبت جمهورية جيبوتي بالبيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة حول اليمن والأحداث الأخيرة في مدينة عدن وغيرها.



وقال عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة في تصريح صحافي إن جيبوتي وبصفتها جزءً من تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ ترا في البيان بأنه تأكيد للمواقف الصائبة للتحالف في سبيل دعم ومساندة الشعب اليمني الشقيق للتخلص من تبعات انقلاب مليشيا الحوثي الذي تسبب بالإضرار باليمن وزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة. وقال عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة في تصريح صحافي إن جيبوتي وبصفتها جزءً من تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ ترا في البيان بأنه تأكيد للمواقف الصائبة للتحالف في سبيل دعم ومساندة الشعب اليمني الشقيق للتخلص من تبعات انقلاب مليشيا الحوثي الذي تسبب بالإضرار باليمن وزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة. وأعرب عن امتنان بلاده وتقديرها للقيادتين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيبوتي ترحب بالبيان السعودي الإماراتي المشترك حول اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.