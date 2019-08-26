شكرا لقرائتكم ترامب يفنّد تقريراً عن اقتراحه التصدي للأعاصير بقنابل نووية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 18:14

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريراً أفاد بأنه اقترح التصدي للأعاصير بقنابل نووية، قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة.



جاء ذلك بعدما أفاد موقع "آكسيوس" بأن ترامب سأل، خلال جلسة مخصصة لإطلاعه على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، إن كان ممكناً تعطيل الأعاصير، عبر إلقاء قنبلة نووية في عين العاصفة. ونقلت عن مصدر إن الحاضرين تركوا الاجتماع وهم يتساءلون "كيف يمكن التصرّف مع أمر مشابه".

وسخر ترامب من التقرير، وكتب على "تويتر": "خبر آكسيوس عن اقتراح الرئيس ترامب نسف الأعاصير الضخمة بأسلحة نووية قبل وصولها إلى اليابسة، سخيف. لم أقل ذلك أبداً. مزيد من الأخبار الكاذبة".

وكان الرئيس الأميركي سأل مسؤولاً بارزاً عام 2017، هل على الإدارة أن تأمر بقصف الأعاصير لمنعها من الهبوط على اليابسة.

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وأشار "آكسيوس" إلى أن ترامب لم يذكر آنذاك استخدام قنابل نووية.

ورفض البيت الأبيض التعليق على التقرير، لكن مسؤولاً بارزاً في الإدارة قال إن "قصد ترامب ليس سيئاً".

ولفت الموقع إلى أن فكرة ترامب ليست جديدة، إذ طرحها عالم حكومي في خمسينات القرن العشرين، خلال ولاية الرئيس دوايت أيزنهاور.

في السياق ذاته، ذكرت إدارة المحيطات والغلاف الجوي أنه "في كل موسم أعاصير، تخرج اقتراحات بوجوب استخدام سلاح نووي لمحاولة تدمير العواصف".

ونبّهت إلى أن الرياح ستنشر بسرعة جزيئات إشعاعية فوق أراض مجاورة، وزادت: "غني عن القول إنها ليست فكرة جيدة".