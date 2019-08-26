شكرا لقرائتكم بدء مناورات عسكرية في الأردن بمشاركة قوات من 30 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمان - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 15:55

انطلقت في الاردن، أمس (الأحد)، مناورات "الأسد المتأهب" التي تستمر حتى الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة ثمانية آلاف عسكري من 30 دولة منها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وتتخللها عمليات "مكافحة الارهاب" وسبل تعزيز "أمن الحدود".



وقال الناطق الإعلامي باسم المناورات العميد في الجيش الاردني محمد ثلجي في مؤتمر صحافي "نعلن بدء فعاليات تمرين الأسد المتأهب بمشاركة ثمانية آلاف مشارك من نحو 30 دولة". واضاف إن "سيناريو هذا التمرين سيحاكي الواقع وبما تمليه علينا الظروف والتحديات التي نواجهها في هذا الاقليم والعالم ايضا".

واضاف ان "التمرين سيساهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة المشاركة ومن مختلف صنوف وأنواع الأسلحة على العمل معا في مواجهة عدو واحد".

وتابع ان المناورات ستتضمن "تمرين مهم جدا يحاكي التعامل مع الأزمات المتزامنة من العمليات العسكرية كمشاكل اللاجئين والاوبئة وانتشارها وحركة السكان المحليين ونقص المواد الغذائية".

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وقال الجيش الاردني في بيان ان المناورات تهدف الى "تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الدول المشاركة في مجال مكافحة الارهاب" وتطوير القدرات الأمنية لقوات حرس الحدود" و"التدريب على العمليات التقليدية وغير التقليدية" و"إجرارات القيادة والسيطرة" و"الاتصالات".

واضاف ان المناورات ستنفذ في ميادين ومراكز ومدارس التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية بمشاركة مختلف أنواع الاسلحة البرية والجوية والبحرية.

ووفق بيان للجيش الاردني، يشارك في التمارين قوات من 28 دولة هي: الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا واستراليا والنمسا وبلجيكا وهولندا واليونان والنروج وجالتشيك وقبرص والعراق والسعودية ومصر والبحرين وقطر والكويت ولبنان والامارات وكندا واليابان وبروناي وكينيا وطاجيكستان اضافة الى الاردن.

وهذه الدورة من مناورات "الاسد المتأهب" هي التاسعة على التوالي التي تقام على اراضي المملكة.