شكرا لقرائتكم فريق عمل عربي لوضع بروتوكول للمنافسة ومنع الاحتكارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 18:32

بدأت بمقر الجامعة العربية في القاهرة اليوم (الاثنين)، أعمال الاجتماع العاشر لفريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكار في الدول العربية برئاسة الجزائر ومشاركة ممثلي الإدارات المعنية بالمنافسة والاحتكار في الدول الأعضاء.



وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع أن فريق الخبراء سيناقش على مدار يومين عدداً من القضايا المعنية بالمنافسة ومراقبة الاحتكارات وفي مقدمتها وضع الصيغة النهائية لبروتوكول التعاون المعدل في مجال المنافسة ورفعه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة في سبتمبر المقبل بالجامعة العربية للنظر في اعتماده.

وأشار إلى أن الفريق سيناقش أيضًا بنداً حول القواعد العربية للمنافسة ووضع دليل استرشادي في هذا المجال في ضوء ملاحظات بعض الدول عليه من أجل إعداده بشكل يتلاءم مع ما هو معمول به في التجمعات المماثلة وكذلك المستجدات على المستوى الدولي.

ويتضمن بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربية خمس مواد بهدف خلق مناخ إيجابي للتكامل والاندماج الاقتصادي من خلال تعظيم الاستفادة من تطبيق سياسة المنافسة في الدول العربية وتوحيد الجهود في تنسيق السياسات والعمل على ملاءمة التشريعات بين الدول العربية.